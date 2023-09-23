Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Министр подчеркнул, что однажды такое предложение было рассмотрено Россией, однако «вы нас обманули».
Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.
Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.
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Екатерина Коршунова