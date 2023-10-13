Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова содействовать возобновлению мирных переговоров Азербайджана и Армении. Российский лидер подчеркнул, что Алиев и Пашинян это знают. Об этом Путин сообщил на заседании Совета глав государств — членов СНГ.
Глава российского государства добавил, что нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По мнению президента, при доброй воле все это можно совершить.
Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы.
Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, проходит заседание Совета глав государств СНГ.
Читайте также:
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Ранее Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы.
Читайте также:
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России
Песков ответил на вопрос о вмешательстве США в отношения стран СНГ и России
Екатерина Коршунова