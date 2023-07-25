Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

Фото: iStock/vlad_karavaev
Российская Федерация планирует открыть посольства в большинстве африканских стран, хотя этот процесс не будет быстрым, отметил в интервью РИА Новости специальный посол МИД РФ, координатор секретариата форума «Россия-Африка» Олег Озеров.
«Прорабатываются соответствующие решения. Я думаю, что их скоро примут... Мы начнём с небольшой группы стран, но в конечном счете, надеемся расширить дипломатическое присутствие до большинства африканских государств», — поделился Озеров.Он также критически оценил решения о закрытии российских дипмиссий в Африке, принятые в 1990-х годах, назвав их «не вполне обдуманными».
Читайте также:
В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки
Политолог Асафов рассказал о развитии российско-африканских отношений после статьи Путина
Путин написал статью для жителей Африканского континента
Артем Кузьмин