Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по Израилю и сектору Газа

Фото: Telegram-канал МИД России
Россия и Китай наложили в Совете Безопасности ООН вето на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Об этом сообщает «Российская газета».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты фактически дают зелёный свет ближневосточной эскалации, так как не хотят, чтобы решения Совбеза ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в секторе Газа.
Ранее Василий Небензя заявлял о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины. Кроме этого, представитель России в ООН говорил о необходимости тщательного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.
В свою очередь, постпред КНР при Организации Чжан Цзюнь заявил, что Китай блокировал резолюцию США, так как проект не отражает призыв мира к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Он также отметил, что США не прислушались к поправкам, предложенным рядом стран к американской ближневосточной резолюции.
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«Проект ближневосточной резолюции США насквозь политизирован, его цель — застолбить политические установки Вашингтона в регионе», — отметил Небензя, добавив, что принятие этой резолюции дискредитировало бы Совет Безопасности.
В свою очередь, постпред КНР при Организации Чжан Цзюнь заявил, что Китай блокировал резолюцию США, так как проект не отражает призыв мира к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Он также отметил, что США не прислушались к поправкам, предложенным рядом стран к американской ближневосточной резолюции.
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Артем Путинцев