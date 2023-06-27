Россия и Китай провели консультации по вопросам противоракетной обороны

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МИД: Россия и Китай провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны
Россия и Китай провели консультации с участием глав оборонных ведомств по вопросам противоракетной обороны, сообщили в МИД РФ. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Как стало известно, российско-китайские межмидовские консультации состоялись в Москве. Представители ведомств обменялись мнениями по вопросам противоракетной обороны. В рамках переговоров обсуждались аспекты указанной проблематики, рассмотрение которых проходило в глобальном региональном измерении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.
Как стало известно, российско-китайские межмидовские консультации состоялись в Москве. Представители ведомств обменялись мнениями по вопросам противоракетной обороны. В рамках переговоров обсуждались аспекты указанной проблематики, рассмотрение которых проходило в глобальном региональном измерении.
Анастасия Крестьянова