Россия и Куба подпишут программу сотрудничества в нескольких сферах

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Правительство РФ подпишет программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Кубой на 2023-2030 годы. С таким поручением выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Уточняется, что программа была разработана Минэкономразвития РФ, МИДом РФ, правительством Кубы и другими российскими федеральными органами исполнительной власти.
Подпишет программу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам сотрудничества России с соседними государствами. По его словам, главными составляющими отношений становятся сферы экономики, безопасности, а также обеспечения
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Подпишет программу зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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Анастасия Чинкова