Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные учения

Фото: iStock/Dovapi
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск. На данный момент авиасообщение снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.
Читайте также:
Росавиация: Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили авиасообщение
Турэксперт Барзыкин назвал Мьянму крайне интересным направлением туризма
Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств
Екатерина Коршунова