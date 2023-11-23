Россия и Норвегия ведут диалог о работе КПП на границе

Фото: iStock/Derek Brumby
Россия и Норвегия ведут диалог о работе контрольно-пропускного пункта на общей границе. Об этом изданию РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Норвегии.
Россия и Норвегия ведут диалог о работе контрольно-пропускного пункта на общей границе. Об этом изданию РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Норвегии.
Представители посольства рассказали, что существуют достаточные основания полагать, что пункт пропуска на границе закрыт не будет.
Прежде премьер-министр Норвегии Йонаса Гар Стёре заявил, что закрытие единственного КПП на границе с Россией станет возможным, если в такой мере возникнет необходимость.
Ранее правительство Финляндии сообщило о закрытии четырех КПП на российско-финской границе. Власти страны обвинили Москву в намеренном создании миграционного кризиса. По мнению правительства, Россия разрешает иностранным гражданам пересекать границу с Финляндией без соответсвующих документов.
Читайте также:
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП
Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного
«Беженцы на велосипедах»: в чем Финляндия обвинила Россию и как передумала закрывать КПП
Представители посольства рассказали, что существуют достаточные основания полагать, что пункт пропуска на границе закрыт не будет.
Ранее правительство Финляндии сообщило о закрытии четырех КПП на российско-финской границе. Власти страны обвинили Москву в намеренном создании миграционного кризиса. По мнению правительства, Россия разрешает иностранным гражданам пересекать границу с Финляндией без соответсвующих документов.
Читайте также:
В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП
Финский премьер Орпо подтвердил закрытие всех КПП на границе с РФ, кроме одного
«Беженцы на велосипедах»: в чем Финляндия обвинила Россию и как передумала закрывать КПП
Анастасия Крестьянова