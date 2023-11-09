Радио1
Главная / Новости / Политика/ Россия и США провели консультации по двусторонним отношениям

Россия и США провели консультации по двусторонним отношениям

Рябков: Россия и США провели консультации по отношениям, но они были безуспешны
09 ноября 2023, 20:20
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия и США провели ряд очных консультаций по выявлению раздражителей в двусторонних отношениях, однако прогресса в решении проблем добиться не удалось. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он сообщил, что к решению проблем, которые назрели между странами, прийти не удалось. Хотя, по мнению Рябкова, стоило бы начать продвижение вперёд в вопросах действий диппредставительств и в отношении визовых дел.

Рябков отметил, что консультации не имели особого успеха из-за неготовности к изменениям со стороны США. По словам замминистра, если американская сторона не желает справляться с двусторонними проблемами, то и не надо, поскольку потом уже Россия будет решать, стоит ли возобновлять сотрудничество или нет.


Также Рябков заявил, что диалог между Россией и США сведён к минимуму, поскольку ведомствам стран приходится беседовать через посредников, которыми выступают посольства. Подчёркивается, что это также происходит по инициативе США.

Читайте также:

Песков рассказал о возможности контактов между президентами России и США

Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нуле

Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
#сша
#россия
#сотрудничество
#консультации
#мид
#посольство
Читайте нас в
Лавров обвинил Запад в стремлении отвернуть Армению от России
Лавров: Запад обхаживает Армению, что повернуть её против России
09 ноября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил страны Запада в том, что они хотят поддерживать отношения с Арменией против России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Лаврова, именно с этой целью западные страны всяческим образом «обхаживают» Армению.

При этом российский министр отметил, что российская сторона не решает, с кем должна сотрудничать Армения, поскольку только ей позволено выбирать своих внешнеполитических партнёров. 

Ранее Лавров выражал надежду на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдержит своё слово и оставит без изменений нынешний политический курс государства. 

Читайте также:

Лавров надеется, что Пашинян сдержит своё слово о политическом курсе Армении

В Азербайджане заявили, что Армения упустила возможность предотвратить войну

Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России
#сергей лавров
#армения
#россия
#сша
#сотрудничество
Читайте нас в
СМИ: Война в Израиле подрывает надежды Украины на мирный саммит
WSJ: Война в Израиле разрушила надежды Киева на прекращение конфликта
09 ноября 2023, 20:24

Фото: РИА Новости / Стрингер

Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС нарушил планы Украины по организации международного «саммита мира», в котором должны были принять участие страны, нейтрально относящиеся к украинскому конфликту. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на западных дипломатов.

«Конфликт Израиля с палестинским движением ХАМАС подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», — сказано в материале издания. 
В публикации добавили, что Киев хотел провести саммит, чтобы убедить страны Глобального Юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, конфликт Израиля с ХАМАС в Газе вызвал новые противоречия между Соединенными Штатами, другими странами Запада и странами развивающегося мира, которые Украина надеялась завлечь на свою сторону. Но теперь, как считает один из дипломатов, проведение саммита маловероятно.

Читайте также: 
В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»

Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет

#сша
#конфликт
#украина
#страны
#саммит
#дипломат
#киев
Читайте нас в
Россия прекращает сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия
09 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия вышла из соглашения о сотрудничестве с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что правительство Российской Федерации приняло решение прекратить действие соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия, а также о создании соответствующего Комитета, занимавшегося поддержанием сотрудничества в данной сфере.

Расторгнутое соглашение было подписано в Токио 13 октября 1993 года.

В российском МИД отметили, что в ближайшее время уведомят Японию о принятом решении. 

Читайте также:

В Японии испугались российского оружия, с которым не может справиться Украина

NK: Япония рискует потерять важные ресурсы из-за санкций против России

Премьер Японии рассказал, как будет решать территориальный спор с Россией
#япония
#россия
#сотрудничество
#ядерное оружие
#соглашение
Читайте нас в
Племяннику Кадырова Хамзату присвоили звание Героя Чеченской республики
09 ноября 2023, 19:40

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Рамзан Кадыров вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову награду.

Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Кроме того, министр отметил, что Хамзат Кадыров смог зарекомендовать себя высококласным политиком, поскольку у него имеется большой опыт работы в различных направлениях. 

Читайте также:

Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»

«Воспримет авансом»: как сын Кадырова за месяц получил пять наград и должность

Глава КБР вручил Адаму Кадырову республиканский орден
#чечня
#награда
#рамзан кадыров
Читайте нас в
«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС
HonestReporting: Reuters, NYT, AP и CNN могли знать о нападении ХАМАС заранее
09 ноября 2023, 19:27

Фото: istock / bwb-studio

Журналисты некоторых мировых СМИ могли заранее быть в курсе нападения ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные утром 7 октября. К такому мнению пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.

«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — сказано в материале.
Издание отмечает, что присутствие корреспондентов, которые работают с Reuters, Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN на территории нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

В США заявили, что не допустят победы ХАМАС в секторе Газа

В Израиле заявили, что оставят свои силы в секторе Газа после операции
#операция
#израиль
#армия
#журналисты
#сми
#министр
Читайте нас в
Глава ЛНР Пасечник назначил нового главу Луганска
Пасечник назначил Яну Пащенко врио Луганска
09 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/Roman Samokhin

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Яну Пащенко временно исполняющей обязанности главы Луганска. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.
До назначения на эту должность Пащенко была заместителем главы луганской администрации. 

Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление. Он заявил, что новые субъекты РФ больше не принадлежат Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1»

Читайте также:

Стали известны организаторы подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника

МЧС испытало в ЛНР прибор для уничтожения снарядов без их детонации
#лнр
#россия
#администрация
Читайте нас в
Байден заявил, что не видит возможности для перемирия между Израилем и Палестиной
Байден: возможности для перемирия в секторе Газа нет
09 ноября 2023, 18:54

Фото: iStock/Gilnature

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Он отметил, что никакой возможности для прекращения боевых действий в секторе Газа в настоящее время нет.

Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что ни о каком перемирии не может идти речи, пока Израиль возглавляет нынешнее правительство. В связи с этим он призвал лидеров европейских государств сменить направленность на оказание помощи мирным жителям сектора Газа, в первую очередь, открытием гуманитарных коридоров. 

Читайте также:

В США назвали способ примирения Израиля и Палестины

В США усомнились, что Нетаньяху способен остановить разрастание конфликта в Газе

В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы
#джозеф байден
#сша
#израиль
#палестина
#сектор газа
#мир
Читайте нас в
Минздрав Газы: Израиль регулярно обстреливает детскую больницу Аль-Наср
09 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Детская больница Аль-Наср в секторе Газа регулярно обстреливается Израилем, детям угрожает смертельная опасность. Об этом заявил представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.
«Детская больница Аль-Наср неоднократно подвергается нападениям, и жизни детей, персонала и перемещенных лиц находятся под угрозой», - говорится в Telegram-канале минздрава.

Аль-Кудра подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов экипажи скорой помощи не могут добраться до больницы и эвакуировать пострадавших.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.

Читайте также:

В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

В США назвали способ примирения Израиля и Палестины
#больница
#больницы
#telegram
Читайте нас в
Израиль ждёт от AP, Reuters, CNN и NYT объяснений действий их фотографов
09 ноября 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Svetlana Dyachkova

Четыре стрингера «документировали ужасы террористов ХАМАС» после того, как те прорвались через забор на израильской границе.
ТАСС пишет, что глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен требует объяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times из-за публикации неправительственной организацией Honest Reporting данных о причастности фотографов перечисленных СМИ к событиям 7 октября. В этот день тысячи боевиков ХАМАС совершили нападение на Израиль из сектора Газа.

«Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем. Они (фотографы) снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин»,-сказано в заявлении.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.

Читайте также:

Reuters сообщил о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

«Мы близки к третьей мировой»: Трамп сделал заявление о перспективах США
#израиль
#новости
#хамас
Читайте нас в
Достижения.рф