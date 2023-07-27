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Россия и страны Африки выступили за многополярность

Президент Путин: Россия и страны Африки выступили за многополярность
27 июля 2023, 21:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в ходе приема в честь гостей саммита Россия-Африка.

По словам главы государства, африканские страны и Россия совместно выступают за установление справедливого мира.

Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение. Президент также добавил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте.

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#путин
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Минобрнауки: Россия будет сотрудничать с тремя африканскими странами в сфере образования
27 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/shironosov

Минобрнауки подписало договорённости о совместном развитии сферы образования с Мозамбиком, Джибути и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках меморандумов планируется реализовать совместные научные и образовательные программы, а также провести обмен опытом и информацией.

Помимо этого, подразумевается проведение семинаров, конференций и прочих встреч, обмен научной и учебно-методической литературой.

Ранее сообщалось, что на форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода и мэр города Браззавиля Республики Конго подписали соглашение о признании городов побратимами. Глава российского региона сообщил, что это сотрудничество внесёт большой вклад в развитие различных отраслей, которые реализуются в городах.

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#африка
#сотрудничество
#образование
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Президенты России и Уганды договорились о строительстве АЭС
27 июля 2023, 21:21

Фото: iStock/Wlad74

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и президент России Владимир Путин договорились о совместном строительстве АЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент африканской страны уточнил, что проект уже реализуется.

Кроме того, Мусевени выразил желание сотрудничать с Россией в сфере производства электрических аккумуляторов, поскольку в Уганде имеется сырье. Развитие этой отрасли будет хорошей инвестицией для России, подчеркнул собеседник Путина.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров глав государств, президент Уганды предложил российским энергетическим компаниям принять участие в поиске и освоении нефтяных месторождений Восточной Африки.

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#страны
#развитие
#россия
#африка
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Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР
Путин отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР
27 июля 2023, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка со стороны КНДР СВО на Украине и солидарность с Россией, подчеркивают общую заинтересованность и решимость Москвы и Пхеньяна противостоять политике коллективного Запада.
Глава государства оценил двусторонние отношения Северной Кореи и России и указал на необходимость развития сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.

Российский лидер также обратил внимание на поддержку КНДР спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Он также отметил общую заинтересованность стран в противостояния политике западных государств. 

Ранее, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает стремления африканских партнеров к прогрессу. 

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#отношения
#лидер
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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Президент России Путин подарил зимбабвийскому коллеге Мнангагве вертолет
27 июля 2023, 20:44

Фото: iStock/AvGusT174

Президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет, об этом сообщает мининформации африканской страны.
Накануне, главы государств провели встречу на полях саммита Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге.

В Мининформации Зимбабве сообщили, что по итогам встречи двух лидеров, президент России Владимир Путин подарил Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вскоре воздущнвй транспорт будет доставлен в Зимбабве. 

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#транспорт
#владимир путин
#вертолёт
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с активистами из Мытищ
27 июля 2023, 20:35

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области обсудил с активистами из Мытищ перемены и развитие городского округа. Об этом «Радио 1» сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Сейчас, в этот летний период, встречи в парках у нас стали традиционными. Мы обсуждаем все насущные вопросы развития городских округов. Приглашаем людей, которые неравнодушны, активны, авторитетны, кто даёт дельное предложение, вносит свою лепту в разные сферы - производство, бизнес здравоохранение, образование. Я хотел бы всех вас поблагодарить за вашу активную позицию», – поблагодарил участников Андрей Воробьёв.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поблагодарил губернатора за проделанную работу по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Он отметил, что в Подмосковье реализация проектов по развитию общественной инфраструктуры наиболее востребована среди жителей. 

Также Воробьёв отметил, что ещё одной не менее актуальной темой является развитие здравоохранения. Сейчас в округ привлекается большое количество специалистов из других регионов. Им предоставляется бесплатная аренда жилья и льготы.

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#подмосковье
#губернатор
#мытищи
#развитие
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Отделение посольства Белоруссии откроется в Краснодаре
В Краснодаре откроется отделение посольства Белоруссии в РФ
27 июля 2023, 20:29

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об открытии посольства Белоруссии в городе Краснодаре.
В документе говорится, что Россия положительно ответила по просьбу посольства Белоруссии об открытии представительства республики в стране. 

Соответствующее решение было поддержано российским ​внешнеполитическим ведомством и другими органами власти. Посольство будет открыто в городе Краснодаре. Об открытии отделения будет проинформирована белорусская сторона. Власти Краснодарского края выделят помещения для ​работы и проживания представителям ​республики. 

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#россия
#счёт
#посольство
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Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи
27 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/bashta

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с Владимиром Путиным предложил организовать участие российских энергетических компаний в освоении нефтяных месторождений Восточной Африки. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Уганда предлагает новые сферы сотрудничества для обеспечения экспорта и переработки нефти для Восточной Африки. Российские нефтяные компании, в свою очередь, могут заняться поиском залежей с большим содержанием сырья.

Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго соглашение об установлении статуса городов-побратимов.

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#африка
#сотрудничество
#нефть
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Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами
27 июля 2023, 19:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго Дьедонне Бантсимбой соглашение об установлении между городами статуса побратимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Сообщается, что у Нижнего Новгорода уже есть 20 городов-побратимов и пять городов-партнёров. Браззавиль стал 21 и единственным на африканском континенте.

Шалабаев отметил, что города имеют много схожего. Они являются крупными экономическими центрами, в них развита промышленность, сфера образования, чтятся древние культурные традиции. Глава региона считает, что сотрудничество принесёт много полезного разным сферам этих городов.

Он также привёл пример сотрудничества. В Браззавиле много интересных памятников истории и культуры, которые могут привлечь туристов, а в Нижнем Новгороде, в свою очередь, много высших учебных заведений, студентами которых являются приехавшая из Республики Конго молодёжь. То есть будут активно развиваться сферы туризма, образования и другие.

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#фестиваль
#сотрудничество
#традиции
#африка
#россия
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне
27 июля 2023, 19:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент отметил независимость государства и свободу, которые стране удалось отстоять во времена войны. Путин заявил, что плечом к плечу с корейскими патриотами, воевали советские солдаты, которые внесли существенный вклад в разгром противника. 

По словам главы государств, боевой опыт очень ценен для обоих стран и необходимо продолжать развивать связи между Россией и КНДР в различных сферах. Президент России отметил важность приумножения дружбы, особенно, перед лицом существующих внешних угроз. 

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