Россия и страны Африки выступили за многополярность

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в ходе приема в честь гостей саммита Россия-Африка.
Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение. Президент также добавил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте.
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