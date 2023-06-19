Россия инициировала заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Киеву

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Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений Киеву
Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия выступила с инициативой проведения заседания Совбеза ООН, пишет издание РИА Новости.
В своем телеграмм-канале, дипломат опубликовал сообщение о том, что Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву. Проведение переговоров запланировано на 29 июня в 22.00 мск. Полянский отметил, что темой переговоров станет обсуждение украинского конфликта и разработка мер по его урегулированию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США выступили с предложением включить в состав Совбеза ООН ещё шесть стран.
В своем телеграмм-канале, дипломат опубликовал сообщение о том, что Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по проблеме поставок оружия Киеву. Проведение переговоров запланировано на 29 июня в 22.00 мск. Полянский отметил, что темой переговоров станет обсуждение украинского конфликта и разработка мер по его урегулированию.
Анастасия Крестьянова