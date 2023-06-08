Россия намерена ответить на решение о высылке дипломатов из Румынии

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
МИД РФ заявил, что Москва ответит на решение Румынии о высылке 50 сотрудников посольства России
Москва намерена ответить на решение Румынии о высылке 50 российских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ, пишет издание РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам сотрудников российского МИД, Москва даст соответствующий ответ на решение Румынии о высылке российских представителей в рамках сокращения численности посольства РФ в Румынии.
Ранее «Радио 1» сообщало о решении Германии закрыть консульства России из-за действий Москвы. В свою очередь, Москва также заявила о намерении снизить численность сотрудников германского ведомства на территории страны.
По словам сотрудников российского МИД, Москва даст соответствующий ответ на решение Румынии о высылке российских представителей в рамках сокращения численности посольства РФ в Румынии.
Анастасия Крестьянова