Россия озвучила дату выхода из договора по ядерному оружию с Японией

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Россия официально объявила правительству Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия. Об этом сообщает российское министерство иностранных дел.
Отмечается, что Соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия утратит силу 21 мая 2024 года.
В российском МИД подчеркнули, что поводом для расторжения соглашения стала позиция Японии в отношении России. Вопросы, касающиеся национальной безопасности, нельзя решать вместе с недружественным государством, подчеркнули в ведомстве.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ведёт открытую антироссийскую политику, вводя санкционные ограничения в отношении РФ и укрепляя военную активность у берегов Дальнего Востока.
Японская сторона выразила сожаление, комментируя решение России.
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В российском МИД подчеркнули, что поводом для расторжения соглашения стала позиция Японии в отношении России. Вопросы, касающиеся национальной безопасности, нельзя решать вместе с недружественным государством, подчеркнули в ведомстве.
Японская сторона выразила сожаление, комментируя решение России.
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Анастасия Чинкова