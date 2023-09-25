Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое мнение о чествовании 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter). Он назвал данную ситуацию позором для страны.