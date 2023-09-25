Россия назвала позором для Канады чествование экс-бойца дивизии СС

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил свое мнение о чествовании 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунке на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter). Он назвал данную ситуацию позором для страны.
«Это позорный день для Канады и ее элиты (и не обязательно для всего канадского населения). Они отказались от своей роли в антигитлеровской коалиции», — отметил дипломат.Ульянов подчеркнул, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать данное действие, и что он не имел намерения подталкивать канадских политиков к подобным поступкам.
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Артем Кузьмин