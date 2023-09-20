Россия не будет оповещать генсека СЕ о военном положении

Фото: iStock/rarrarorro
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.
Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа.
В настоящее время действует положение, согласно которому, Россия обязана уведомить ООН и СЕ о введении в РФ военного положения. В соответствии с нововведением, Россия оставляет за собой право информировать о введении военного положения только ООН.
Прежде, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы стал негативно влиять на развитие других стран и тормозить его. Он также отметил, что политические решения государств, которые в нем состоят, принимались под давлением Вашингтона.
Читайте также:
Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз
Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре
Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России
В настоящее время действует положение, согласно которому, Россия обязана уведомить ООН и СЕ о введении в РФ военного положения. В соответствии с нововведением, Россия оставляет за собой право информировать о введении военного положения только ООН.
Читайте также:
Вашингтон готовит Зеленскому неприятный сюрприз
Песков: визит Владимира Путина в КНР готовится в октябре
Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России
Анастасия Крестьянова