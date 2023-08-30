Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

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Россия отказалась допускать Бразилию к расследованию смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Reuters.
Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.
В международной организации гражданской авиации (ИКАО) подчеркнули, что рейс, на котором погиб Пригожин, был внутренним, потому международные правила на него не распространяются.
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«РФ проинформировала бразильский орган по расследованию авиационных преступлений (CENIPA), что в настоящий момент не будет расследовать крушение бразильского самолета Embraer, в результате которого погиб Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами», - отметили представители СМИ.
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Евгения Парфентьева