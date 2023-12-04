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Россия не имеет враждебных намерений к кому-либо, заявил Путин

Путин: Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами
04 декабря 2023, 18:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». По мнению российского лидера, эта выставка многое расскажет о стране.


На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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Путин: иностранные послы могут в своей работе рассчитывать на поддержку России
04 декабря 2023, 19:19

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все послы иностранных государств могут в своей работе рассчитывать на поддержку со стороны России. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Ранее Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия».  По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#зерно
#владимир путин
#страны
#лидер
#рф
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Путин заявил, что между Россией и Швецией полностью отсутствуют контакты
04 декабря 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что контакты в отношениях России со Швецией полностью отсутствуют.
По словам президента, отказ Стокгольма от неучастия в военных блоках не отвечает интересам РФ, а также самой Швеции. Такой шаг Швеции «не может не вызывать вопросов», отметил Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Путин заявил, что Россия также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.

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#россия
#владимир путин
#швеция
#новости
#политика
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Путин пригласил иностранных послов на выставку «Россия»
Путин пригласил послов, приехавших на работу в РФ, посетить выставку «Россия»
04 декабря 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных послов, которые приехали на работу в РФ, посетить выставку «Россия». Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
По мнению главы государства, эта выставка многое расскажет о стране.

Ранее российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии «Волонтер года» поблагодарил добровольцев за помощь участникам спецоперации. Президент отметил, что на сегодняшний день это одна из важнейших задач.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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Политолог Светов: США будут заставлять ЕС помогать Украине
04 декабря 2023, 17:38

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Политолог Юрий Светов заявил, что США, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву.
«Военно-промышленный комплекс занимает ведущее место для экономики США, поэтому Вашингтон будет стараться делать всё возможное, чтобы украинский кризис затянулся, а вместе с ним и боевые действия. И нет сил, которые могли бы противопоставить «оборонке» и суммам, которые она даёт. Схема, по которой будут действовать США, чтобы продолжать довлеть над странами Евросоюза в военно-политическом плане, — это усиление власти и выкручивание рук», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

По его мнению, при смене власти в США после выборов ситуация коренным образом не изменится.

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#европа
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#политика
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На Украине вынуждены признать тупик ВСУ
WP: военные чиновники Украины признали, что конфликт зашел в тупик
04 декабря 2023, 17:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военные чиновники Украины с наступлением зимы вынуждены признать, что конфликт зашел в тупик. Об этом пишет газета Washington Post.
«С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик», - говорится в статье.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления. Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне.

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#военные
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#война
#чиновники
#всу
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В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка
В Кишиневе пассажирка троллейбуса оскорбилась из-за обращения к ней по-русски
04 декабря 2023, 16:24

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Ссора из-за языка общения произошла в Кишиневе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале молдавский парламентарий Богдан Цырдя.
Депутат опубликовал видео, на котором видно, как кондуктор троллейбуса обратилась к одной из пассажирок с просьбой закрыть окно на русском языке. Девушка пришла в ярость и потребовала от сотрудницы обращаться к ней на румынском языке. Видео снимала пассажирка общественного транспорта. 
 
Политик прокомментировал инцидент и заявил, что скандалы на почве языка начались в стране из-за нынешнего президента Молдавии Майи Санду и проводимой ею политики. 
 
Он также добавил, что другие пассажиры автобуса выразили недовольство тем, что их стали снимать на видео без разрешения. 

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#депутат
#девушка
#молдова
#русский язык
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Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ
04 декабря 2023, 16:22

Фото: iStock/e-crow

Власти Израиля решили пересмотреть оценки потенциальной угрозы для своих граждан при посещении России и повысили уровень угрозы до второго.
По данным РБК, этот уровень предполагает, что израильтяне должны проявлять повышенную бдительность, когда планируют поездки в Россию. 

Ранее для России действовал первый уровень. Исключение было сделано для регионов Северного Кавказа. Там был установлен четвертый уровень, как и в мусульманских странах.

До второго повысили уровень угрозы во Франции, Германии,  а также Великобритании. Повышения уровня угрозы коснулось Аргентины, Бразилии и Австралии.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести очередную операцию в секторе Газа. Однако она пройдёт в режиме высокой интенсивности, а значит завершится довольно быстро.

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#израиль
#палестина
#хамас
#новости
#россия
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В Словакии сделали очень неожиданное признание о России
Вице-спикер Блаха: словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию
04 декабря 2023, 15:51

Фото: iStock/Derek Brumby

Граждан Словакии никто и никогда не сможет заставить ненавидеть Россию. С таким заявлением выступил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха после конференции, посвященной левым взглядам, которая прошла в Чехии.
«В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию. Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты», - написал Блаха в соцсетях.

Он подчеркнул, что в Словакии поддерживают историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Отметим, что его поездка в Чехию стала первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.

Ранее министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар заявлял, что Словакия выступит против включения в санкционный список Евросоюза пункта о топливе для атомных электростанций.

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#словакия
#вооружения
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Политолог Погосян заявил о губительности для Армении её дискредитации ОДКБ
04 декабря 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/irgit

Армянский политолог Бениамин Погосян заявил, что подход, при котором Армения стремится убедить своих граждан в ненужности ОДКБ, может быть губителен для неё самой.
Как пояснил эксперт, если Армения действительно выйдет из организации, то лишиться её защиты, что оставит страну один на один с серьёзными вызовами своей безопасности.

«Нейтральный статус ограничивает возможности минимизации рисков, связанных с давлением со стороны Баку и Анкары», – приводит RuNews24.ru слова специалиста.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков негативно оценивал ситуацию, при которой Армения может покинуть ОДКБ. При этом, он отмечал, что хуже ухода Армении из ОДКБ только тот вариант, при котором она, будучи членом организации, стане союзником Запада.

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