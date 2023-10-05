Россия не начала войну на Украине, она ее заканчивает, заявил Путин

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Россия не начала войну на Украине, она пытается её закончить, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия не начала войну на Украине, а пытается ее закончить», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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