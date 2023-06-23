Россия не попала в «черный» и «серый» списки FATF

Фото: iStock/Andrii Dodonov
Как стало известно, компания не стала рассматривать возможность включения России в ограничительные списки. Об этом стало известно после проведения пленарного заседания. В сообщении организации указано, что боевые действия, которые проводятся на Украине, противоречат принципам группы, так как подрывают безопасность и целостность финансовой системы. Решение о том, чтобы приостановить членство РФ в группе находится на стадии рассмотрения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия инициировала заседание Совбеза ООН по теме поставок оружия Киеву.