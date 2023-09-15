Россия не создает никому угрозы, заявил Путин

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому угрозы не создает, США пытаются найти угрозы со стороны. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Российский лидер также отметил, что американцы сами говорят об угрозах из Белого дома. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день самая большая угроза создается нынешними правящими элитами.
Напомним, ранее Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.
Глава государства также напомнил о войне, которая была начата против мирных граждан Донбасса. Президент подчеркнул, что это была война на истребление, которая длилась более восьми лет.
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Напомним, ранее Путин заявил, что к конфликту на Украине привела гегемония Запада. В стране был совершен государственный переворот, которому поспособствовали западные союзники.
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Екатерина Коршунова