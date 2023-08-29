Россия не станет отзывать ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний

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Россия не собирается отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
«В нынешней постоянно нагнетаемой странами Запада крайне напряженной международной обстановке следует воздерживаться от каких-либо провокаций и спекуляций относительно перспектив возобновления ядерных испытаний применительно к России», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.По мнению МИД РФ, именно Соединённые Штаты, которые сначала выступили инициаторами разработки ДВЗЯИ, а затем официально отказались от ратификации этого документа, остаются единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного гражданского населения (в 1945 году в городах Хиросима и Нагасаки).
Восемь из 44 приведенных в Договоре стран, обладавших ядерным потенциалом и техникой — США, Китай, Египет, Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Иран. После 1996 года, когда документ был открыт для подписания, было проведено 10 испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.
При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута, то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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