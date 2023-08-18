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Россия обхитрила Запад и осталась в выигрыше

LNT: Экономическая стратегия России позволила ей справиться с санкциями
18 августа 2023, 09:02

Фото: сайт Кремля

Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала, пишет La Nouvelle Tribune.
По информации издания, после вступления в силу лимита цен, Россия получила доходы в рекордном размере от реализации энергоресурсов.

Несмотря на то, что западные страны вводят и ужесточают ограничения в отношении России, она продолжает сотрудничать с Китаем и поддерживать с ним экономические и торговые отношения. Импорт российских ресурсов продолжает расти, невзирая на напряженность отношений.


Авторы статьи заключили, что Россия поставила крест на намерении Запада ограничить ее притоки капитала.

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#сша
#россия
#страны
#ограничения
#отношения
#доходы
#импорт
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Австралия дала обещание не размещать на своей территории ядерное оружие
18 августа 2023, 09:50

Фото:istockphoto/pavlofox

Глава Минобороны Ричард Марлз заверил, что Австралия никогда не станет размещать у себя ядерное оружие.
ТАСС пишет, что, по его словам Марлза, планы властей Австралии построить атомный подводный флот «вызывают острую реакцию» у мирового сообщества.

Но Марлз уверил, что государство намерено и дальше следовать Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
 
«Мы никогда не будем размещать ядерное оружие на наших берегах», — Сказал Ричард Марлз.
Ранее Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.

По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.

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#ядерное оружие
#австралия
#сша
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В Босфор вошло первое судно с зерном с Украины
После прекращения действия зерновой сделки в Босфор вошло первое судно с Украины
18 августа 2023, 09:16

Фото: iStock/Dikuch

Сухогруз Joseph Schulte с украинским зерном вошел в пролив Босфор. После завершения зерновой сделки, это первое судно с продовольствием, которое вышло с Украины. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Зерновая сделка была прекращена по инициативе РФ. Москва объяснила решение тем, что стороны соглашения не выполняют договоренностей. Отмечается, что после выхода России из соглашения, поставки зерна с Украины сократились почти в полтора раза.  

Турецкий телеканал сообщает, что сухогруз длительное время находился в порту Одессы. В море судно вышло 16 августа, утром 18 числа оно беспрепятственно вошло в пролив Босфор. 

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#соглашения
#море
#судно
#поставки
#рф
#зерновая сделка
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Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку
18 августа 2023, 09:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Перспективы зерновой сделки глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить с коллегой из России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Yeni Şafak пишет, что дискуссия должна предвосхитить возможную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина,
 
Турецкие власти предполагают, что черноморская инициатива в будущем может развиваться несколькими путями. Если стороны не придут к соглашению, то обострится продовольственный кризис и усилится военная конфронтация.
 
Существует второй сценарий: создание альтернативных маршрутов, в числе которых путь по Дунаю. Турция не исключает, что зерновой коридор может возобновить работу в прежнем формате, если решить «некоторые озабоченности России».

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки.

Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. Большая часть зерна будет отправляться по Дунаю и через Черное море в румынские порты.

По данным газеты, этот маршрут — более медленный и финансово затратный.

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#зерновая сделка
#турция
#россия
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Разведка США считает, что Украина провалит наступление
WP: Украина провалит ключевую задачу контрнаступления
18 августа 2023, 08:33

Фото: iStock/rarrarorro

Спецслужбы США считают, что Украина не сможет выполнить ключевую цель своего контрнаступления на юге - добраться до Мелитополя, об этом пишет издание Washington Post.
Авторы издания сообщили, что подобные прогнозы разведка США дает из-за мастерства России, которое она демонстрирует на поле ведения боевых действий. 

Российская оборона превзошла ожидания и защита очень крепка. Американское издание называет Мелитополь «воротами в Крым» и отмечает стратегическую важность населенного пункта, так как он служит транспортным узлом на полуостров. Спецсужбы также выразили сомнения в том, что украинским военнослужащим удастся дойти до Токмака. Отмечается, что Киев направил на фронт дополнительные резервы личного состава и оружия, но прорвать оборону РФ так и не удалось. 

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#сша
#защита
#оборона
#страны
#крым
#киев
#рф
#разведка
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На Украине зимой электричество будут отключать без ракетных ударов
Эксперт Корольчук: Зимой свет на Украине будут отключать и без ракетных ударов
18 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/sandsun

Зимой на Украине может проводиться отключение электричества на длительное время даже без ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, приводит его слова портал UBR.ua.
По его словам, украинцы столкнуться с отключением электричества даже в том случае, если по объектам инфраструктуры не будут наноситься удары. Корольчук отметил, что в том случае, если зима будет теплой, отключения будут проводиться также, как и в прошлом году. Около восьми, десяти часов, жители Украины могут находиться без электричества, заключил он.  

Ранее сообщалось о росте цен на овощи на Украине. Стоимость продуктов выросла на 22 процента за месяц. 
 
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#зима
#овощи
#украина
#жители
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Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ*
Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма
18 августа 2023, 07:20

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея экстрадировала в Россию обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства»*. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет агентство ТАСС.
Обвиняемый был доставлен в столицу в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола российского МВД.  

В ходе расследования было установлено, что мужчина направлял средства одному из участников преступной организации, которые впоследствии были использованы для приобретения огнестрельного оружия. О совершенном преступлении стадо известно в январе текущего года. Факт передачи денежных средств участнику террористической организации произошел в Южной Кореи. 

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#мвд
#мужчина
#кндр
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«Москва 24»: Москвичка рассказала о прилёте БПЛА по Экспоцентру
18 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/agnormark

Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.


Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.


По информации тг-канала Mash, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Аналогичный упал 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у него составляет 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

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#жители
#москва
#беспилотник
#взрыв
#бпла
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Польский публицист Важеха назвал идиотами сравнивающих Россию с нацистской Германией
18 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/nobtis

Сравнение современной России с нацистской Германией, популярное среди нынешних польских политиков и общественности, вредит государственным интересам самой Польши и делает «безмозглыми идиотами» говорящих подобное. На это в соцсети Х указал публицист Лукаш Важеха.
«Политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, с чем столкнулась Польша от рук гитлеровцев. Это заявление крайне вредит государственным интересам Польши. Неужели они настолько безмозглые идиоты?» — задался возмущенным вопросом Важеха.

Журналист имел в виду реплику замминистра иностранных дел Польши — Аркадиуша Муларчика, который, говоря о проблеме репараций с правительства ФРГ за годы Второй мировой, заявил, что не существует никакой разницы между действиями России на Украине в рамках СВО и гитлеровской Германии в Польше в годы войны.

Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра администрации главы Польши Марчина Пшидача о неблагодарном отношении Киева за помощь со стороны Варшавы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства. 

В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь.

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#польша
#германия
#россия
#украина
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WP: В США конгрессмены выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
18 августа 2023, 06:19

Фото: iStock/flySnow

Часть конгрессменов США выступила против нового пакета помощи Украине на фоне негативного прогноза американской разведки относительно контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.
«Оценка разведки США об украинском контрнаступлении вызвала возражения у некоторых республиканцев против выделения более $20 млрд помощи Киеву, по запросу президента Джо Байдена», — пишет американское издание.

Так, в Конгрессе возникли разногласия в отношении выделения украинской стороне средств из бюджета Соединенных Штатов. Кроме того, некоторые республиканцы критикуют администрацию за результаты контрнаступления, в то время как другие возмущаются недостаточными поставками вооружения на Украину.

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#сша
#сво
#украина
#конгресс сша
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