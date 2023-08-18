Фото: сайт Кремля
Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить Россию притока капитала, пишет La Nouvelle Tribune.
По информации издания, после вступления в силу лимита цен, Россия получила доходы в рекордном размере от реализации энергоресурсов.
Несмотря на то, что западные страны вводят и ужесточают ограничения в отношении России, она продолжает сотрудничать с Китаем и поддерживать с ним экономические и торговые отношения. Импорт российских ресурсов продолжает расти, невзирая на напряженность отношений.
Авторы статьи заключили, что Россия поставила крест на намерении Запада ограничить ее притоки капитала.
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Несмотря на то, что западные страны вводят и ужесточают ограничения в отношении России, она продолжает сотрудничать с Китаем и поддерживать с ним экономические и торговые отношения. Импорт российских ресурсов продолжает расти, невзирая на напряженность отношений.
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Анастасия Крестьянова