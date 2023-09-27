Россия обновила санкции против Британии

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Москва добавила 23 человека в список британских граждан, которым запрещён въезд в Россию.
В сообщении на сайте МИД сказано, что принято решение расширить российский «стоп-лист» и включить туда представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека).
В перечень попали начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, Мадлен Алессандри, которая причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
Персональные ограничения начали распространяться и на сотрудников британских психологических центров, которые вовлечены в сбор и анализ информации для борьбы с РФ. Среди них Королевский институт оборонных исследований, «Фонд Генри Джексона», а также исследовательский институт «Сивитас».
Ранее Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре.
Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.
С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».
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В перечень попали начальник Штаба обороны вооруженных сил Энтони Радакин, Мадлен Алессандри, которая причастна к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.
Ранее Министерство торговли США ввело санкции против 5 компаний из России и 23 компаний из других стран. Об этом сообщается в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре.
Под санкции попали также компании из Финляндии, Германии, КНР, Омана, ОФЭ и Пакистана. В сообщении Минторга США указано, что эти организации действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики США.
С ограничениями столкнулись ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», ООО «Девайс Консалтинг», ВСМПО-АВИСМА и «Стрелой».
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Мария Фирсова