Россия обвинила Запад в давлении на Грузию

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на заседании СБ ООН.