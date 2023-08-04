Россия обвинила Запад в давлении на Грузию

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Запад оказывает давление на Грузию в вопросах её отношений с Россией, заявил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.
«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких <...> санкционных режимов не нарушают», — рассказал Гончар (цитата по ТАСС).Ранее ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.
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