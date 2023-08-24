Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

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Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку на встрече в Стамбуле, пишет издание Milliyet со ссылкой на источники.
«Одним из вариантов активизации этой инициативы (зерновой сделки) может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле. Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Турция и Организация Объединенных Наций планируют подготовить предложение для России по возобновлению зерновой сделки.
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