Россия, ООН и Турция могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что его правительство будет тщательно отслеживать события в России в свете недавнего крушения самолета, на котором находился Евгений Пригожин. Об этом он сказал на пресс-конференции, реагируя на вопросы журналистов, передает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.