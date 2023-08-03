Россия опубликует совместное заявление по Украине в пятницу 4 августа

Фото: официальный сайт Кремля
Россия вслед за странами африканской миссии готова опубликовать текст совместного заявления по Украине на официальном сайте Кремля уже 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
«Да, совместное заявление также будет опубликовано на сайте Кремля завтра», — подтвердил Песков соответствующий вопрос журналистов.Ранее администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы опубликовала официальное заявление лидеров семи африканских стран, которые встречались с президентом РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта, и самого Владимира Путина.
«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — сказано в заявлении.Кроме того, в документе подчеркивается, что ООН должна принять меры по разблокировке 200 тыс. тонн российских удобрений, которые сейчас заблокированы в портах Евросоюза, для того, чтобы немедленно и бесплатно доставить их в африканские страны.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.
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