Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

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Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась выступать на заседании Совета безопасности всемирной организации по Черноморской зерновой инициативе, инициатором проведения которого, стали западные государства.
Он пояснил, что российская делегация отказалась от выступления на заседании в ответ на действия Великобритании.
Напомним, британское представительство не допустило к участию в заседании докладчика от российской стороны. Темой обсуждения была Украинская православная церковь. На заседание РФ направила епископа Гедеона.
Россия заявила о прекращении зерновой сделки 18 июля. В связи с несоблюдением условий сторонами соглашения, Москва прекратила зерновую инициативу, о чем уведомила ООН, Турцию и Украину.
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Напомним, британское представительство не допустило к участию в заседании докладчика от российской стороны. Темой обсуждения была Украинская православная церковь. На заседание РФ направила епископа Гедеона.
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Анастасия Крестьянова