Россия откроет закрытое более 30 лет назад посольство в Буркина-Фасо

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РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.
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«Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году. Уверен, что работа посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», —отметил Владимир Путин.
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Мария Фирсова