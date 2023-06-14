Россия поддержала заявку Египта о вступлении в БРИКС

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«Оно может состояться после того, как внутри объединения будут окончательно согласованы критерии и процедуры приема новых стран, поскольку у нынешних членов на этот счет существуют разные мнения», - прокомментировал ситуацию Борисенко.
Напомним, американское издание The New York Times пишет, что администрация США планирует предложить Украине модель безопасности, похожую на Израильскую. В издании напомнили, что Израилю США предоставили 10-летнюю гарантию безопасности, однако, для Украины намерены разработать гораздо более краткосрочную модель.
Ранее «Радио 1» сообщало, что польский обозреватель Конрад Ренкас написал в издании Myśl Polska о серьезной ошибке Варшавы, которая может привести к войне с Москвой.