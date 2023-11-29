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Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП на границе

Захарова: Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП на границе
29 ноября 2023, 12:23
Фото: iStock/Hasbi Sahin

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Россия получила ноту от посольства Финляндии в РФ о решении властей страны закрыть самый северный приграничный КПП до 14 декабря. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Отмечается, что 29 ноября финская сторона сообщила России о решении властей закрыть последний, самый северный пункт пропуска «Майа-Йоосеппи» с 30 ноября по 14 декабря.

Днём ранее МВД Финляндии сообщило о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе с Россией. Для приёма заявлений от просителей международной защиты будут открыты специальные отделы в аэропортах и морских портах. Глава МВД страны Мари Рантанен заявляла, что такое решение обусловлено обеспечением защиты национальной безопасности Финляндии.


Напомним, что на данный момент на финско-российской границе закрыты семь пропускных пунктов из восьми существующих. Это сделано для того, чтобы избежать неконтролируемого наплыва с территории России граждан иных стран, просящих политического убежища в Финляндии.

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#финляндия
#россия
#граница
#мид
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Песков заявил о потере конкурентоспособности Европы
Песков: Европа теряет конкурентоспособность дорогими закупками у других стран
29 ноября 2023, 12:42

Фото: сайт Кремля

Европа может обеспечивать себя всем необходимым без участия России, однако, покупая втридорога у других государств, она теряет свою конкурентоспособность. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Многие европейские государства начали осознавать, что антироссийские санкции оказали более негативное влияние не на страну, против которой направлены, а на их авторов. Из-за ограничений в отношении России экономика стран Европы пришла в упадок, поскольку государствам приходится производить более дорогие закупки у других стран. В связи с этим Германия и Чехия уже призвали полностью отменить санкционные ограничения или вынесли конкретную продукцию из-под санкций, поскольку в этом есть острая нужда. 

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#дмитрий песков
#европа
#санкции
#экономика
#россия
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Песков раскрыл возможность встреч Путина и Пашиняна
Песков: Путин встретится с Пашиняном, если тот будет на встрече СНГ в Петербурге
29 ноября 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

В настоящее время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не планируются, однако они могут состояться, если Пашинян прибудет в Санкт-Петербург на встречу СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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#россия
#армения
#владимир путин
#дмитрий песков
#встреча
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Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе
Кулеба: у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе
29 ноября 2023, 11:55

Фото: iStock/Olena_Z

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ является сильнейшей армией в Европе, несмотря на провал контрнаступления. Об этом он сказал перед заседанием Совета НАТО-Украина в совместном заявлении с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
«Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», - заявил Кулеба.

Ранее Столтенберг признал сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для Вооруженных сил Украины, в рамках заседания глав МИД стран Североатлантического альянса. По его словам, задача альянса в сложившейся ситуации обеспечить Киев настолько сильной боевой позицией, насколько это возможно. Именно поэтому страны НАТО продолжают оказывать Вооруженным силам Украины поддержку.

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Нескольких российских журналистов не пустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Захарова: Запад создаёт помехи для нормального участия РФ во встречах ОБСЕ
29 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/User10095428_393

Нескольких российских журналистов не допустили до освещения заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, ОБСЕ обязана защищать права журналистов и гарантировать им свободу слова, однако данная функция выполнена не была, поэтому часть журналистов из России не допустили до работы на заседании. 

Захарова отметила, что Россия фиксирует все попытки стран Запада создать помехи для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. При этом подготовка к визиту российских представителей продолжается. 

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#мид рф
#журналисты
#россия
#права
#мария захарова
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В Швеции раскрыли, когда Турция ратифицирует заявку на членство в НАТО
МИД Швеции: Турция в ближайшие недели ратифицирует заявку на членство в НАТО
29 ноября 2023, 11:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В течение ближайших недель Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.
Во время беседы с журналистами глава МИД рассказал, что накануне встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который объявил о скорой ратификации договора. Он отметил, что усердно работает над этим вопросом. 

Билльстрём отметил, что турецкая сторона во время обсуждения не ставила новых условий или требований Швеции. 

Ранее турецкий парламентский комитет по иностранным делам принял решение приостановить обсуждение законопроект об утверждении протокола о членстве Швеции в НАТО. 

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#турция
#швеция
#нато
#договор
#мид
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В Швеции заявили о неэффективности главного западного оружия против России
Politico: санкции против РФ не изменили ход конфликта в пользу Украины
29 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/AlexLMX

Санкции, принятые странами Запада против России, не смогли помочь Украине переломить ход конфликта и одержать победу на поле боя. Так пишет аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд в статье для Politico.
«Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны», - пишет Умланд.

Он также отметил, что в 2022 году после того, как большая часть антироссийских санкций вступила в силу, Россия впервые обогнала Германию по объему ВВП по паритету покупательной способности.

Таким образом, в статье говорится, что экономические санкции, которые считаются главным оружием Запада, оказались неэффективными. Умланд добавил, что даже сейчас многие компании из стран Запада продолжают покупать и экспортировать товары в Россию через посредников.

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Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ

Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»

«Известия»: Замглавы МИД Рябков не исключил вооружённого конфликта России и НАТО
#россия
#санкции
#товары
#мид
#компании
#чехия
#ввп
#нато
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Чехия хочет заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие РФ
29 ноября 2023, 09:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финансово-аналитическое управление Чехии рассмотрит заморозку новых объектов недвижимости, которые принадлежат РФ.
Это хотят сделать в рамках национальных санкций, сообщает Чешское ТВ. 

К 70 предыдущим объектам, которые уже внесли в санкционный список 15 ноября, могут добавиться ещё несколько.

Ранее чешское правительство одобрило внесение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое занимается управлением недвижимостью РФ в стране, в национальный санкционный список. Всю коммерческую деятельность компании объявили незаконной.

Чехия в рамках 12-го пакета санкций предложила ограничить передвижение российских дипломатов по Евросоюзу. Прагу беспокоит, что потенциальные разведчики, коими могут быть дипломаты из России, якобы перемещаются по европейским странам из-за отсутствия границ между ними.

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#чехия
#политика
#санкции
#россия
#новости
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«Больше не нужен»: Во Франции выяснили, кто избавится от Зеленского
Филиппо: «Глубинное государство» намеренно избавиться от Зеленского
29 ноября 2023, 09:40

Фото: kremlin.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский надоел «глубинному государству», оно планирует от него избавиться, об этом написал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Теперь, когда Зеленский больше не нужен и раздражает НАТО своим упрямством, «глубинное государство» хочет избавиться от него», - прокомментировал ситуацию Филиппо. 

Политик призвал Францию не стать той страной, которая откажется от противостояния с Россией в последнюю очередь. Он напомнил, что недовольство политикой Зеленского уже никто не скрывает даже в офисе самого украинского президента.

Филиппо также отметил статью немецкого издания Bild, в котором указано, что Германия и США собираются поставить Зеленского в условия, в которых у него не останется выбора, кроме как пойти на переговоры с Россией.

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#сша
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#владимир зеленский
#франция
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Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»
29 ноября 2023, 09:19

Фото: kremlin.ru

Глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico.
«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», - прокомментировали ситуацию в издании.

Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики. Благодаря профессиональным действиям Центрального банка РФ, главой которого Набиуллина является, удалось избежать развала экономики в России, даже несмотря на колоссальное давление западных санкций, отметили в Politico.

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