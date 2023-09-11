Россия предложила безвизовый режим нескольким странам

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Министр экономического развития России Максим Решетников рассказал о предложении российской стороной полной отмены туристических виз нескольким странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
«Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», — цитирует министра РИА Новости.
Решетников призывает к более активному продвижению России на зарубежных рынках ради стимуляции туристического обмена с другими странами. Развитие безвизового режима также обусловлено интересом к росту туристов класса премиум.
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Алина Юрчак