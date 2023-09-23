Россия предложила Бразилии провести двусторонний форум впервые с 2015 года

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Россия предлагает Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года.
Bloomberg, ссылаясь на данные чиновников, пишет, что предложение поступило от главы МИД Сергея Лаврова к бразильскому коллеге Мауро Виейре. Это произошло после встречи бразильского президента Лулы да Силвы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным источников, Бразилия также заинтересована в том, чтобы возобновить форум. Даты возможной встречи будут обсуждать.
Российско-бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству была инициирована в 1997 году. В последний раз она действовала 8 лет назад, в 2015 году.
Ранее сообщалось, что Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.
В международной организации гражданской авиации (ИКАО) подчеркнули, что рейс, на котором погиб Пригожин, был внутренним, потому международные правила на него не распространяются.
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По данным источников, Бразилия также заинтересована в том, чтобы возобновить форум. Даты возможной встречи будут обсуждать.
Ранее сообщалось, что Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.
В международной организации гражданской авиации (ИКАО) подчеркнули, что рейс, на котором погиб Пригожин, был внутренним, потому международные правила на него не распространяются.
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Мария Фирсова