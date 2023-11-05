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Россия представила экспозицию Made in Russia на выставке в Китае

Российская экспозиция Made in Russia открылась на выставке в Шанхае
05 ноября 2023, 16:25
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Китае открылась международная выставка импортных товаров, на которой свою продукцию под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Российский экспортный центр.
Председатель КНР Си Цзиньпин в честь открытия выставки отправил участникам письмо, в котором подчеркнул важность таких мероприятий для развития сотрудничества Китая с другими странами в разных сферах.

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков вместе с торговым представителем РФ в КНР Алексей Дахновский посетил экспозицию Made in Russia.


Отмечается, что нынешняя экспозиция России вдвое больше прошлогодней. Она представлена в шести павильонах: «Продукты питания и сельскохозяйственная продукция», «Потребительские товары – косметика и бытовая химия», «Медицина и здравоохранение», «Технологии и ИТ» и «Услуги».

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#россия
#китай
#выставка
#продукция
#сотрудничество
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В США рассказали о сроках окончания палестино-израильского конфликта
Белый дом: сроки окончания конфликта в секторе Газа неизвестны
05 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Racide

США не могут назвать точные сроки завершения палестино-израильского конфликта, однако уверены, что положение Газы уже не будет таким, как до атак движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
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#израиль
#палестина
#конфликт
#сша
#белый дом
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Блинкен: США готовы помочь в создании палестинского государства
05 ноября 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой заявил, что Вашингтон готов оказывать помощь в создании палестинского государства. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.
Блинкен отметил, что страна придерживается позиции обеспечения и палестинцев, и израильтян равной защитой достоинства и безопасности. И добавил, что США готовы оказывать помощь в создании палестинского государства.

Также во время встречи с Аббасом Блинкен подчеркнул необходимость продолжения отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. И дал понять, что США не поддерживают насильственное перемещение палестинцев в другие районы.

Кроме того, представители двух стран обсудили пути восстановления стабильности и порядка на Западном берегу реки Иордан. Они отметили необходимость устранения насильственного отношения экстремистов к палестинцам, а также привлечение всех виновных к ответственности. 

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#сша
#палестина
#израиль
#конфликт
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#блинкен
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Иран пригрозил США «серьезным ударом» в случае продолжения войны в Газе
05 ноября 2023, 16:33

Фото: istockphoto/Racide

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом». Чтобы этого не случилось, Вашингтон должен прекратить войну в секторе Газа.
Слова иранского высокопоставленного военного приводит информационное агентство Tasnim. 

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар», — передает издание слова главы иранского оборонного ведомства.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал Вашингтон взять на себя ответственность за поддержку убийств армией Израиля мирных жителей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. По словам дипломата, если геноцид палестинцев и военные преступления израильтян не прекратятся, Ближний Восток окажется на пороге очень «серьёзных определяющих шагов».

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#сша
#реки
#израиль
#военные
#министр
#удар
#иран
#сектор газа
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Путин посетит Казахстан на следующей неделе
Путин посетит Казахстан и проведёт совещание с Совбезом РФ на следующей неделе
05 ноября 2023, 16:05

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин на следующей неделе с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что Путин встретится с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, с которым обсудит региональные и мировые вопросы. 

Помимо поездки в Казахстан, российский президент проведёт несколько совещаний, среди которых встреча с членами правительства РФ и Совета безопасности РФ. 

Также сообщается, что Путин в ходе этих совещаний рассмотрит вопросы по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране.

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#владимир путин
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#совещание
#казахстан
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США предрекли начало гражданской войны
19fortyfive: США грозит гражданская война перед выборами президента
05 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/rarrarorro

В США перед президентскими выборами обостряется политическая обстановка, что может привести к гражданской войне. Об этом сообщает издание 19fortyfive.
Отмечается, что в настоящий момент демократия, которой так дорожат американцы, находится в опасном положении. Это может вызвать массовые недовольства, которые способны перерасти в конфликт внутри страны.

Также в статье отмечается, что напряжение в США вызывают и разногласия между нынешним президентом Джо Байденом и экс-главой Дональдом Трампом. Разногласия между кандидатами это абсолютно обычное дело, но Трамп перешёл к открытым угрозам в сторону Байдена, когда их рейтинги сравнялись. 

В итоге, автор статьи утверждает, что усугубляющийся конфликт между республиканской и демократической партией приведёт к гражданской войне, если не решить разногласия Трама и Байдена. 

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#сша
#война
#выборы
#президент
#джозеф байден
#дональд трамп
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Песков: Запад знает, что выделяемые Украине средства разворовываются
Песков: Запад знает о разворовывании выделяемых Украине средств
05 ноября 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Запад осознаёт масштабы коррупции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков рассказал, что западные страны осознают, что какая-то часть средств, выделяемых Украине, просто разворовывается, и до ВСУ доходит далеко не то, о чём отчитываются на Западе. 

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что западные политики должны объяснить своим избирателям, почему это происходит, и по какой причине коррупция никак не устраняется. А самый главный вопрос, который в настоящее время волнует граждан этих стран – это то, почему финансирование продолжается. 

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#сша
#евросоюз
#украина
#финансирование
#коррупция
#дмитрий песков
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Полковник Макгрегор: Слова главы Пентагона о ВС РФ говорят о проблемах США
05 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заявил, что российская армия ослаблена. Бывший советник главы американского военного ведомства полковник Дуглас Макгрегор считает, что эти слова свидетельствуют о проблемах в Вооруженных силах самих США.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он заявил, что Остин вряд ли мог ошибаться на этот счет еще сильнее. Американские ресурсы и возможности отнюдь не безграничны, и Вашингтону не следует транжирить их до бесконечности, считает Макгрегор. Как полагает эксперт, Соединенным Штатам надлежит прежде всего заботиться о собственном выживании и национальной мощи, так как положение в этой сфере далеко от безоблачного.

Во время своего выступления на слушаниях в Сенате США в конце октября глава Пентагона заявил, что поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определит степень глобальной безопасности в будущем. Макгрегор же уверен, что мнение о безграничности ресурсов США является опасным заблуждением, так как в реальности дело обстоит наоборот.

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#youtube
#украина
#израиль
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Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нуле
Песков: отношения РФ и США находятся на нуле, но их придётся восстанавливать
05 ноября 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже этого уровня, однако страны будут вынуждены их восстанавливать, поскольку именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, перед Россией и США стоит крайне ответственная задача – осуществлять стабилизацию мировой и стратегической ситуации. Именно поэтому двум странам ни в коем случае нельзя вступать в конфликт, а, наоборот, необходимо поддерживать сотрудничество. 

Ранее Песков оценил возможность контактов между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Читайте об этом в материале «Радио 1»

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#сша
#россия
#отношения
#сотрудничество
#дмитрий песков
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Песков рассказал о возможности контактов между президентами России и США
Песков: встречи президентов РФ и США возможны при обоюдном желании
05 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главы России и США могут провести ряд встреч, но только при обоюдном желании и готовности выполнить определённые условия. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что ухудшение отношений между Россией и США произошло из-за антироссийской позиции второй стороны. Если зайдёт речь о возобновлении сотрудничества, президент США Джо Байден должен будет пересмотреть свои взгляды в отношении России. Только после этого будут установлены условия для проведения встречи. 

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам с представителями США. 

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#россия
#сша
#владимир путин
#джозеф байден
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#дмитрий песков
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