Россия представила экспозицию Made in Russia на выставке в Китае

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В Китае открылась международная выставка импортных товаров, на которой свою продукцию под брендом Made in Russia представляют 66 российских компаний. Об этом в своём Telegram-канале сообщает Российский экспортный центр.
Председатель КНР Си Цзиньпин в честь открытия выставки отправил участникам письмо, в котором подчеркнул важность таких мероприятий для развития сотрудничества Китая с другими странами в разных сферах.
Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков вместе с торговым представителем РФ в КНР Алексей Дахновский посетил экспозицию Made in Russia.
Отмечается, что нынешняя экспозиция России вдвое больше прошлогодней. Она представлена в шести павильонах: «Продукты питания и сельскохозяйственная продукция», «Потребительские товары – косметика и бытовая химия», «Медицина и здравоохранение», «Технологии и ИТ» и «Услуги».
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Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков вместе с торговым представителем РФ в КНР Алексей Дахновский посетил экспозицию Made in Russia.
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Анастасия Чинкова