Россия прекращает сотрудничество с Японией в области ликвидации ядерного оружия

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Россия вышла из соглашения о сотрудничестве с Японией в области ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Анастасия Чинкова