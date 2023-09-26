Египет отказал Украине в предоставлении вооружения

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Россия приветствует решение Египта, в рамках которого он отказался передавать вооружение Украине. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Каире.
Он также выразил признательность египетским партнерам, за то, что они занимают взвешенную позицию по кризису вокруг Украины.
Кроме того, секретарь Совбеза РФ выразил надежду на дальнейшую поддержку российских позиций в ООН и других международных площадках со стороны Египта.
При этом он отметил, что на сегодняшний день пока нет перспектив для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Читайте также:
В Египте около побережья заметили китовую акулу
В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев
Власти Египта заявили, что страна не отказывалась покупать российскую пшеницу
«Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев», - заявил Патрушев.
При этом он отметил, что на сегодняшний день пока нет перспектив для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Читайте также:
В Египте около побережья заметили китовую акулу
В египетском аэропорту застряли 200 нижегородцев
Власти Египта заявили, что страна не отказывалась покупать российскую пшеницу
Элина Позднякова