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Египет отказал Украине в предоставлении вооружения

Россия поприветствовала отказ Египта в предоставлении вооружения Украине
26 сентября 2023, 16:20
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия приветствует решение Египта, в рамках которого он отказался передавать вооружение Украине. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций в Каире.
Он также выразил признательность египетским партнерам, за то, что они занимают взвешенную позицию по кризису вокруг Украины.

«Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьезному давлению со стороны американцев и европейцев», - заявил Патрушев.


Кроме того, секретарь Совбеза РФ выразил надежду на дальнейшую поддержку российских позиций в ООН и других международных площадках со стороны Египта.

При этом он отметил, что на сегодняшний день пока нет перспектив ​для мирного урегулирования конфликта на Украине. ​

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#оон
#вооружения
#рф
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Патрушев: Предпосылок для разрешения украинского кризиса пока не видно
26 сентября 2023, 16:39

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Россия солидарна с позицией Египта и некоторых других африканских стран по урегулированию украинского кризиса. Однако в настоящее время предпосылок для разрешения конфликта не просматривается.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во время консультаций по безопасности в Каире. Он отметил, что на текущий момент перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине выглядят весьма туманными, так как западные партнеры просто не позволят пойти Киеву на мирное соглашение, так как надеются и далее использовать его в качестве оружия против России, передает «Российская газета».

Секретарь Совбеза также выразил признательность правительству Египта за взвешенную позицию по украинскому кризису и отказ Каира от поставок вооружений киевскому режиму. Патрушев добавил, что это особенно ценно, так как это решение было принято египетской стороной вопреки серьезному давлению со стороны стран НАТО и Евросоюза.

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#украина
#кризис
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Журналист Херш: план ЦРУ по «Северным потокам» — шаг к третьей мировой войне
26 сентября 2023, 15:47

Фото: istockphoto/michal-rojek

У Центрального разведывательного управления имелись невнятные инструкции от президента США Джо Байдена. Их можно было рассматривать как возможный шаг к третьей мировой войне.
Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на осведомленный источник. Он пишет, что руководство ЦРУ расценивало не вполне понятные инструкции главы Белого дома по уничтожению газопроводов как вероятный шаг к эскалации третьей мировой войны.

Такие выводы журналист сделал в ходе независимого расследования подрыва российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Херш считает, что диверсия была совершена американскими спецслужбами при содействии Норвегии. Причем ЦРУ затем умело скрыло все следы, чтобы информация о причастности США к взрывам не стала достоянием общественности. 

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#информация
#северный поток
#диверсия
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В США заявили, что для Украины настал переломный момент
MWM: Запад может пересмотреть помощь Киеву после провала наступления
26 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/artJazz

Руководства стран Запада могу лишить Украину финансовой поддержки после провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет журнал Military Watch.
«В сентябре становится все более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ понесли значительные потери, но результатов при контрнаступлении добиться не смогли. Запад может пересмотреть свою текущую позицию по отношении Украине, если признает её неудачи на поле боя.

Таким образом, остается непонятным, продолжится ли поддержка Киева и дальше или же его лишат финансирования.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тема конфликта на Украине перестала быть центральной в международной повестке. Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем.


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#запад
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Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов
26 сентября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае наплыва нелегальных мигрантов. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе, опубликованном по итогам переговоров латвийского лидера с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Власти республики ранее уже предъявляли претензии белорусской стороне в создании «миграционного давления» на страны Евросоюза. Теперь в случае массового прироста нелегалов, стремящихся попасть на территорию страны, Рига готова полностью закрыть границы. В документе ситуацию на белорусско-латвийской границе сравнили с гибридными атаками.

В августе правительство Латвии в очередной раз продлило действующий в приграничных с Белоруссией районах страны режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с неконтролируемым притоком нелегальных мигрантов. С августа 2021 года было зафиксировано более 6,5 тысячи попыток нелегального перехода границы.

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#граница
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#белоруссия
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Стало известно, что США заметают следы причастности к подрыву «Северных потоков»
Херш: Спецслужбы США замели следы участия в подрыве «Северных потоков»
26 сентября 2023, 15:11

Фото: istock / Dragan Mihajlovic

Спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Заявление сделал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на платформе Substack.

«Американские мужчины и женщины, которые под прикрытием въезжали в Норвегию и выезжали из нее в течение месяцев, не оставили никаких следов», — написал журналист.
 Херш также добавил, что информацию об подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

Также журналист рассказал, что отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. 

Кроме того, Сеймур Херш заявил, что после взрыва бумажные документы были уничтожены. 

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#северный поток
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Кулеба заявил, что Украина не хочет ссориться с Польшей
Кулеба: Украина не настроена на конфликт с Польшей
26 сентября 2023, 15:10

Фото: iStcj/alexis84

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет конфликтовать с Поьшей и готов пойти на переговоры. Об этом сообщает украинское издание KlimenkoTime.
«Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа», – заявил Кулеба.

Ранее министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Такое заявление Пшида сделал во время эфира на радиостанции RFM FM.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.

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#польша
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На Украине недовольны, что ситуация в стране больше «не в топе»
Глава МИД Климкин: тема Украины больше не в центре международной повестки
26 сентября 2023, 15:05

Фото: iStock/alzay

Тема конфликта на Украине перестала быть центральной в международной повестке. Об этом в интервью изданию «Лига» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Он отметил, что в прошлом году тема Украины была в топе – люди начинали свой день «с кофе и мысли об Украине». Сейчас эта повестка стоит на третьем – четвёртом месте среди иных мировых проблем. 

По словам Климкина, такое стечение обстоятельств воспринимается как вызов.

Ранее сообщалось, что западные страны всё больше разочаровываются в Украине на фоне провала контрнаступления. Газета Washington Post писала, что конфликт «заходит в тупик», поэтому поддержка других стран может ослабнуть.

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#украина
#контрнаступление
#мир
#поддержка
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Политолог Шаповалов объяснил резонанс вокруг приветствия нациста в Канаде
26 сентября 2023, 14:54

Фото: istockphoto.com/tintin75

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что резонансность скандала вокруг приветствия нациста в канадском парламенте связана с действиями именно Канады и Украины, а не России.
Так он прокомментировал обвинения канадского премьера Джастина Трюдо в том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

Он пояснил, что уже на протяжении долгого времени весь Запад занимается некоторым оправданием нацизма, восхваляя и представляя общественности некоторых его представителей. Специалист подчеркнул, что делает это именно Запад, а не Россия.

«Только в силу того, что это стало очень гротескным в этом случае, это получило некоторое освещение и критику со стороны ряда западных институций и стран, в частности Польши. Отсюда этот скандал, Россия к нему никакого отношения не имеет, более того, РФ предупреждала Запад давно, что вы доиграетесь с этой политикой», — отметил в беседе с RT Шаповалов.

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#парламент
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Лавров: Заявление главы МИД Финляндии о санкциях — неприкрытое хамство
26 сентября 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывание главы МИД Финляндии Элины Валтонен об антироссийских санкциях абсолютно хамским. Ранее в интервью The Washington Post она заявила, что санкции Запада нацелены, в том числе, на простых россиян.
Комментируя это высказывание, Лавров отметил, что Финляндия продолжает семимильными шагами выдвигаться в передовики антироссийской, русофобской и расистской кампании запада. Слова Валтонен о том, что Россия и россияне должны платить за ситуацию на Украине не соответствуют дипломатическим нормам, а являются откровенным хамством, добавил глава российского внешнеполитического ведомства во время совместной пресс-конференции с коллегой из Туниса, прямую трансляцию которой вел RT

Русофобские высказывания и действия западных политиков давно уже стали привычными. Часто они идут вразрез не только с морально-этическими и дипломатическими нормами, но и с исторической правдой и здравым смыслом. Например, бывший британский премьер Борис Джонсон заявлял, что победу над нацизмом во Второй мировой войне одержала Украина.

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