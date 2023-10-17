Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

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Замглавы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия призывает страны-члены ООН оказать влияние на киевский режим и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов. Об этом Воронцов сообщил на заседании Первого комитета ГА ООН.
Воронцов подтвердил твердую приверженность России своим обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. Он отметил, что ответственность за химическую интоксикацию украинской территории несут не только киевские власти.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что противник применял их в Волновахе, под Угледаром и Мариуполем, в боях под Артемовском.
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«Для нас не является секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ», — рассказал Воронцов.
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Екатерина Коршунова