Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Северных потоках»

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Россия представила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить теракт, произошедший на газопроводах «Северного потока» год назад, и выразить важность проведения независимого международного расследования.
По информации РИА Новости, заявление подчеркивает, что Совет Безопасности твердо осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», который представлял собой прямую угрозу международному миру и безопасности и привел к разрушительным последствиям.
Документ также подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы. В тексте заявления отмечается сожаление в связи с недостатком официальной информации о текущем ходе расследований, проводимых Данией, Швецией и Германией, и призывается данные страны ускорить проведение расследований и поделиться результатами с Советом Безопасности ООН.
Проект заявления теперь должен быть рассмотрен Советом Безопасности для принятия соответствующего решения.
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Документ также подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы. В тексте заявления отмечается сожаление в связи с недостатком официальной информации о текущем ходе расследований, проводимых Данией, Швецией и Германией, и призывается данные страны ускорить проведение расследований и поделиться результатами с Советом Безопасности ООН.
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Артем Кузьмин