Радио1
Главная / Новости / Политика/ Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Северных потоках»

Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Северных потоках»

Россия призывает СБ ООН осудить теракт на «Севпотоках» и расследовать его
29 сентября 2023, 01:34
Фото: istock / Viktor Sidorov

Фото: istock / Viktor Sidorov

Россия представила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН, в котором предлагается осудить теракт, произошедший на газопроводах «Северного потока» год назад, и выразить важность проведения независимого международного расследования.
По информации РИА Новости, заявление подчеркивает, что Совет Безопасности твердо осуждает террористический акт против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», который представлял собой прямую угрозу международному миру и безопасности и привел к разрушительным последствиям.

Документ также подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки на газопроводы. В тексте заявления отмечается сожаление в связи с недостатком официальной информации о текущем ходе расследований, проводимых Данией, Швецией и Германией, и призывается данные страны ускорить проведение расследований и поделиться результатами с Советом Безопасности ООН.


Проект заявления теперь должен быть рассмотрен Советом Безопасности для принятия соответствующего решения.

Читайте также:

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

Швейцарский физик обвинил США в использовании термоядерной бомбы на «Северных потоках»

Песков рассказал, что в Кремле думают о статье Херша


#проект
#данные
#страны
#заявление
#северный поток
#оон
#новости
Читайте нас в
«Идиоты»: В США раскрыли, к чему приведет агрессивная политика по Украине
Сенатор Вэнс: Конфликт на Украине разжигают идиоты, виновные в войне в Ираке
29 сентября 2023, 02:01

Фото: iStock/DmyTo

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в ходе беседы с Breitbart заявил, что за эскалацию конфликта с Россией несут ответственность те же люди, из-за которых началах война в Ираке.
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — цитирует издание слова Вэнса.

Он добавил, что Вашингтон лицемерно говорит о важности восстановления свободы и демократии, в то время как государства-сателлиты на самом деле «не свободны и не демократичны».

Читайте также:

Глава генштаба Британии Радакин: Запад недооценил мощность линии обороны ВС РФ

The Spectator: Зеленского заменят тем, кто согласится на переговоры с Россией

Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия

#запад
#сша
#украина
#конфликт
#россия
Читайте нас в
Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»
Полянский: Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»
29 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём Телеграм-канале.
«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — говорится в публикации.

Совет Безопасности ООН может принимать различные документы — не только резолюции, но и разного рода заявления, в которых отражается позиция Совбеза по какому-либо вопросу.

Читайте также:

Швейцарский физик обвинил США в использовании термоядерной бомбы на «Северных потоках»

Песков рассказал, что в Кремле думают о статье Херша

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

#сша
#проект
#документы
#оон
#газопровод
#взрыв
Читайте нас в
Пентагон назвал Россию и КНР главными угрозами в области ядерного оружия
Пентагон назвал РФ и КНР главными угрозами в области оружия массового поражения
29 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/Phototreat

В стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай, передает РИА Новости.
Оружием массового уничтожения в данной стратегии понимается химическое, биологическое, радиологическое и ядерное вооружение, способное вызвать масштабные разрушения и привести к большому количеству жертв.

В документе также отмечается, что с 2014 года увеличился риск того, что США или их союзники могут столкнуться с вооруженными конфликтами, в которых будет использовано один из указанных типов оружия. При этом Россия и Китай выделяются как основные вызовы в этой сфере.

Кроме того, в стратегии говорится, что КНР (Китай), Россия, КНДР (Северная Корея), Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, которым также необходимо противодействовать.

Читайте также:

США рассчитывали сломить Россию, но потерпели поражение

США до конца этого года протестируют новейший малозаметный бомбардировщик

В Пентагоне раскрыли, почему США не отправляют Украине дальнобойные ракеты

#сша
#россия
#китай
#вооружение
#иран
#кндр
Читайте нас в
США намекнули Зеленскому, что у них заканчивается терпение
Politico: у западных стран заканчивается терпение по отношению к Украине
29 сентября 2023, 00:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По информации издания Politico, происходящая смена главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, происходит в то время, когда Запад проявляет признаки утомления от длительного конфликта на Украине.
Источники газеты предполагают, что это решение будет официально объявлено в пятницу. Генерал Марк Милли передаст руководство своей должности своему заместителю Чарльзу Брауну.

Эксперты отмечают, что смена руководства в Пентагоне происходит на критический момент, который может оказать влияние на ход конфликта.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана подчеркнул, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчается успехом или не удастся прорвать российскую оборону, то опасения о возможности продолжительных военных действий могут возрасти.

Читайте также:

Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Чехия назвала Россию главной угрозой для страны

Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому бежать из страны
#сша
#страны
#эксперты
#контрнаступление
Читайте нас в
Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета
Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону
28 сентября 2023, 23:52

Фото: iStock/rarrarorro

Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин объявила, что Палата готовится проголосовать по вопросу исключения финансирования Украины на оборону из бюджета Соединенных Штатов. Эту информацию она опубликовала в социальной сети X.
В своем сообщении Грин подчеркнула, что после недельных обсуждений запросов о исключении финансовой поддержки Украины в области обороны из американского бюджета, Палата представителей готовится к голосованию по этому вопросу. Она описала это событие как «победу» для Соединенных Штатов.

Грин также уточнила, что следующим этапом будет представление ее поправки, направленной на исключение финансовой поддержки Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции, чтобы избавиться от «открытых чеков» для Украины.

Читайте также:

Маккарти высказался против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США

В США не приняли две поправки о сокращении помощи Украине

В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России

#сша
#бюджет
#операции
#поправки
#нато
Читайте нас в
Чехия назвала Россию главной угрозой для страны
Seznam Zprávy: Чехия в оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
28 сентября 2023, 23:44

Фото: iStock/Konoplytska

В новой оборонной стратегии Чехии Россия признается самой серьезной угрозой для страны, пишет издание Seznam Zprávy. Документ уже получил одобрение Совета национальной безопасности Чешской Республики, а в октябре ожидается голосование в правительстве.
В новой оборонной стратегии подчеркивается, что в случае конфликта, Чехия может стать важной транспортной артерией для союзных войск. Этот документ также полностью учитывает текущий конфликт на Украине.

Документ отмечает, что вероятность военной агрессии против Чехии или любой другой страны НАТО и Европейского союза наивысшая с момента завершения холодной войны. Россия в долгосрочной перспективе рассматривается как самая серьезная угроза для безопасности Чехии и ее союзников, особенно с учетом наличия у противника ядерного оружия.

Документ также призывает к созданию хорошо вооруженных и обученных вооруженных сил, а также к подготовке территории Чехии к возможной развертывании большого числа союзных войск. Отмечается, что оборона страны не может полагаться исключительно на профессиональных военнослужащих.

Читайте также:

Сенат США выступил за военную модернизацию Чехии и Словакии из-за «угрозы» от РФ

ČTK: Глава МИД Чехии Липавский высказался за отправку посла в Россию

Чехия запретила россиянам прилетать в республику
#сша
#россия
#конфликт
#мид
#оборона
#страны
#чехия
#нато
#рф
Читайте нас в
Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому бежать из страны
28 сентября 2023, 23:05

Экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны.
«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал он, подчеркнув, что пока ещё можно это сделать.

Бывший разведчик добавил, что в противном случае Зеленский может столкнуться с гневом офицеров ВСУ, которые из-за некомпетентности действующего украинского лидера чувствуют себя преданными.

Риттер добавил, что ​дни Зеленского, по его мнению, сочтены. Он также ​отметил сокращающееся желание партнёров Киева оказывать военную помощь ВСУ и на нежелание украинской стороны идти на диалог с Россией.

Читайте также:

Зеленский впал в отчаяние из-за планов США

Риттер: Россия уничтожает западные танки ВСУ в Запорожье

ВСУ приступили к пешему контрнаступлению

#россия
#помощь
#страны
#всу
#зеленский
Читайте нас в
МИД: Ратификация Римского статута ухудшит отношениях Армении и РФ
28 сентября 2023, 22:01

Фото: istock / alexis84

Министерство иностранных дел РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. Информацию передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ.

«Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — сообщает МИД России.
При этом, как сообщает МИД РФ, Армения не стала учитывать ответные предложения. Теперь решение по статуту может обернуться крайне негативными последствиями для отношений Еревана и Москвы. 

Сегодня, 28 сентября, комиссия армянского парламента дала положительное заключение, одобренное единогласно, о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Читайте также: 

Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян

Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС

Зеленский впал в отчаяние из-за планов США

#москва
#арест
#мид
#мид рф
#армения
#комиссия
Читайте нас в
Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян
28 сентября 2023, 21:52

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в скором времени в Нагорном Карабахе не останется армян. Такое заявление Пашинян сделал на заседании правительства.

«Ситуация показывает, что в предстоящие дни в Нагорном Карабахе не останется армян», — заявил премьер Армении.
Он также заявил, что это прямая акция этнической чистки и депортации, о чем политик давно предупреждал мировое сообщество. 

Ранее вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил, что из Нагорного Карабаха в Армению приехало более 66 тысяч человек. Это составляет больше половины населения региона. Из них 11 тысяч людей уже обеспечены местом проживания.

Напоминаем, 28 сентября глава Нагорного Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Читайте также: 

В Азербайджане задержан Рубен Варданян: чем его арест выгоден Турции и США

Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении

Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту

#указ
#человек
#министр
#заявление
#армения
Читайте нас в
Достижения.рф