Россия призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

В пятницу в столице Йемена, Сане, и в нескольких провинциях, находящихся под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы), прошли обширные массовые мероприятия в поддержку палестинцев. Эта группировка объявила о своей готовности вступить в боевые действия на стороне палестинцев, сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».