Россия призвала к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

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Россия внесла предложение перед Советом Безопасности ООН, котором призывает к немедленному, стабильному и полностью наблюдаемому перемирию на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст проекта резолюции.
В тексте проекта подчеркивается, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно лишь путем мирных дипломатических усилий.
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