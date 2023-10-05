Россия провела успешное испытание межконтинентальной ракеты «Буревестник»

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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Екатерина Коршунова