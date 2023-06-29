Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на ЗАЭС

Фото: сайт Совета Безопасности ООН
Небензя: Россия распространила в Совбезе ООН письмо о возможных провокациях Киева на ЗАЭС
«Сегодня в формате документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН было распространено письмо, в котором вновь подчеркивается, в ответ на неосновательные утверждения со стороны киевских властей, что у нас нет намерений проводить взрывные действия на атомной станции, находящейся под нашим контролем (ЗАЭС), а также призывается Генерального секретаря ООН и международное сообщество оказать давление на Киев, чтобы предотвратить его провокации в отношении ЗАЭС», — отметил Небензя.Читайте также:
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