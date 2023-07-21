Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ

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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделки накопила значительные мощности в портах, об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности ООН.
Полянский выразил уверенность в том, что Украина размещала в портах иностранных наемников и военных и делала это на протяжении года. Он также отметил, что после прекращения зерновой сделки 18 июля, Украина утратила такую возможность.
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Анастасия Крестьянова