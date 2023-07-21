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Россия рассматривает украинские порты как место дислокации ВСУ

Полянский: Киев под прикрытием зерновой сделки накопил значительные мощности в портах
21 июля 2023, 19:36

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделки накопила значительные мощности в портах, об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Он пояснил, что Киев размесил в своих портах военно-промышленные, топливные мощности, которые были прикрыты зерновым соглашением.

Полянский выразил уверенность в том, что Украина размещала в портах иностранных наемников и военных и делала это на протяжении года. Он также отметил, что после прекращения зерновой сделки 18 июля, Украина утратила такую возможность.

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#Россия
#ООН
#Украина
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Клишас заявил, что лишение гражданства по рождению вступает в противоречие с Конституцией
21 июля 2023, 19:17

Фото:istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сказал, что законопроект, который внесли в Госдуму, о возможности лишения российского гражданства по рождению противоречит Конституции РФ.
Об этом Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале.
 
«Если федеральный политик... вносит закон, который противоречит... основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», —так прокомментировал Клишас новый законопроект.
Также председатель комитета Совета Федерации привёл выдержку из 6 статьи Конституции Российской Федерации: в части третьей сказано, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Ранее сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР выступили с инициативой о лишении гражданства лиц, дискредитирующих армию. Гражданство, полученное при рождении, может быть прекращено в том случае, если россиянин выступает с призывами к экстремизму, а также за дезертирство и дискредитацию армии. С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР.

В настоящее время, законопроект внесен в Госдуму и будет рассмотрен в ближайшем будущем.

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#Клишас
#Конституция
#Госдума
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В МИД России допустили досмотр судов в Черном море
Вершинин сообщил, что Россия будет при необходимости осматривать суда в Черном море
21 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Roman Zaika

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море.
По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы убедиться, что прибывающие корабли не используются для перевозки оружия. Об этом Вершинин сообщил в ходе брифинга.

Замглавы российского внешнеполитического добавил, что такое решение последовало после серии терактов, в связи с чем, России необходимо удостовериться в отсутствии угрозы. Вершинин добавил, что морской зоны гуманитарного коридора больше не существует. 

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#МИД РФ
#Вершинин
#досмотр
#Черное море
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21 июля 2023, 17:39
В Британии заметили грозное предупреждение Путина Зеленскому
DM: Учения Черноморского флота были предупреждением Владимиру Зеленскому
21 июля 2023, 17:34

Фото: iStock/alexnikit1981

Учения Черноморского флота были предупреждением российского лидера Владимира Путина Владимиру Зеленскому о том, что все суда, следующие в порты Украины – будут считаться законными целями российских военных кораблей, пишет Daily Mail.
«Путин проводит учения с крылатыми ракетами в Черном море, предупреждая, что корабли, доставляющие грузы на Украину, являются законными целями», - пишут журналисты.   

Напомним, 21 июля экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили надводную цель в Черном море в ходе боевых учений. 

«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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#Путин
#Зеленский
#Черноморский флот
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МИД РФ прокомментировал ситуацию с генконсульством КНР в Одессе
В МИД России заявили, что объяснили Пекину ситуацию вокруг генконсульства КНР в Одессе
21 июля 2023, 16:34

Фото: iStock/Ilya Burov

В МИД России заявили, что Москва, в связи с ситуацией вокруг генконсульства Китая в Одессе, предоставила Пекину необходимые пояснения о ходе СВО.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте внешнеполитического российского ведомства. 

МИД РФ заявил, что 20 июля ведомство направило посольству КНР в Москве пояснения о ходе СВО на Украине. Предоставление таких сведений последовало после информации об ущербе, которое понесло консульство КНР в Одессе. 

Российское ведомство заверило, что каналы связи Москвы с Пекином работают бесперебойно и тесное сотрудничество между сторонами продолжается. 

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МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

#МИД РФ
#КНР
#Одесса
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МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после прекращения зерновой сделки
21 июля 2023, 16:13

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки.
По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, маршруты вывоза зерна уже прорабатываются. Об этом он сообщил в ходе брифинга. 

Он назвал разработку решения сложным логистически-техническим вопросом. Вершинин также добавил, что Москва проводит переговоры с африканскими странами и активно обсуждает возможность и способы доставки зерновых грузов.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину. 

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#МИД РФ
#зерновая сделка
#Россия
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Суд в ЮАР отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина
Суд ЮАР прекратил дело по иску оппозиции об «аресте» Путина на саммите БРИКС
21 июля 2023, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Высокий суд ЮАР постановил прекратить дело по иску оппозиционной партии страны с требованием арестовать президента России Владимира Путина в случае, если бы он приехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике.
Соответствующая информации содержится в документе суда.

Уточняется, что дело было рассмотрено в пятницу в открытом формате. Отмечается, что решение было принято по соглашению участвующих в заседании сторон.

В связи с тем, что МУС объявил об ордере на арест российского лидера, президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Путиным возможность его участие на грядущем саммите в формате видеосвязи. 

Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. 

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#суд
#ЮАР
#Путин
#ордер
#арест
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В ГУР Украины высмеяли задержание Стрелкова
В ГУР Минобороны Украины прокомментировали задержание Стрелкова
21 июля 2023, 15:49

Фото: iStock/Владимир Астапкович

В ГУР Минобороны Украины назвали задержание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова «хорошими новостями», передает украинское издание Клименко Тайм.
«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться», - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также пожелал удачи всем участникам данного процесса. Кроме того, Юсов отметил парадоксальность ситуации, так как, по его словам, на Москву шёл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а задерживают Стрелкова.

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, связи со Стрелковым нет, а родственники не знают, где он находится.

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#ГУР
#Игорь стрелков
#задержание
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Экс-депутат из Ярославля Петровский признался, что написал заявление на Стрелкова
21 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Rawf8

Бывший муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский, хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил, что четыре дня назад написал заявление на Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине», - рассказал Петровский.

Он добавил, что оскорбление первого лица государства является серьезным преступлением и выразил надежду, что именно его заявление стало причиной для задержания Стрелкова.

При этом Петровский подтвердил, что является хирургом ЧВК «Вагнер».

Напомним, 21 июля стало известно о задержании Игоря Стрелкова. По предварительным данным, его обвиняют в экстремизме. По словам его адвоката, связи со Стрелковым нет, а родственники не знают, где он находится.

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Игоря Стрелкова обвиняют в экстремизме


#Игорь Стрелков
#задержание
#заявление
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