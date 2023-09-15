Россия расценит ответ США на высылку дипломатов как эскалацию, заявил МИД

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любой зеркальный ответ США на высылку двух американских дипломатов из России будет расценен как эскалация. Об этом Рябков сообщил журналистам.
Рябков отметил, что РФ предостерегает США от эскалационного хода. Он также подчеркнул, что сотрудники, объявленные персоной нонграта, занимались деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции.
Ранее американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы. Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.
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Ранее американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы. Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве.
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Екатерина Коршунова