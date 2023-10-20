Россия разорвала сотрудничество с Финляндией на границе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о прекращении приграничного сотрудничества с Финляндией.
В распоряжении отмечается, что документ, подписанный Мишустиным, приостанавливает действие соглашения между правительствами двух стран о приграничном сотрудничестве, которое было подписано в апреле 2012 года в Хельсинки.
Российское министерство иностранных дел сообщит финляндскому МИД о принятом решении.
Ранее кандидат на пост президента Финляндии Пекка Хаависто выступил с предложением запретить россиянам иметь одновременно российское и финское гражданство. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова