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Россия сможет диктовать Украине и Западу условия благодаря своей растущей мощи

RS: растущая мощь РФ позволит ей диктовать свои условия Украине и Западу
28 ноября 2023, 10:10
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия имеет качественное преимущество на линии боевого соприкосновения и может из-за этого диктовать свои условия Украине и странам Запада. Так считает аналитик Марк Эпископос, передает Responsible Statecraft.
«Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом», — считает Эпископос.

По его словам, Запад признал тупиковое положение на Украине, однако зарубежные власти так и не осознали сложность сложившейся ситуации.


Ранее президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность недостатком военной поддержки Запада для Украины, что, по его словам, может вызвать затруднения в военной сфере. В интервью газете Corriere della Sera он отметил, что текущие поставки боеприпасов для Украины оказались недостаточными, чтобы обеспечить активные военные действия.

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#сша
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#интервью
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Аксёнов доложил Путину о масштабах разрушения Крыма после шторма
28 ноября 2023, 10:38

Фото: kremlin.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил российскому лидеру Владимиру Путин о масштабах разрушения полуострова после накрывшего его шторма, об этом сам глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
«Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра», - прокомментировал разговор с президентом Аксёнов. 

По его словам, ​первые средства для ликвидации последствия разбушевавшейся стихии будут переведены ​в регион уже к полудню 28 ​ноября. 

​Аксёнов подчеркнул, что финальный подсчёт суммы ущерба ещё не произведён. В настоящий момент этим занимаются специалисты.
 
Напомним, вчера синоптик Роман Вильфанд заявил, что стартовавший вечером 26 ноября шторм был самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.

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#инфраструктура
#шторм
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Нелегальным мигрантам в РФ могут запретить получать права и водить автомобиль
28 ноября 2023, 10:26

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Министерство внутренних дел РФ предлагает ввести в стране режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий некоторые запреты и ограничения. Например, они не смогут получать водительские права, водить машину и переводить деньги.
В рамках ограничительных мер в отношении контролируемых лиц также предусматривается запрет на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение и отчуждение недвижимого имущества и транспортных средств, а также на государственную регистрацию транспортных средств, передает ТАСС.

Также нелегальных мигрантов могут ограничить в открытии банковских счетов, переводе денежных средств и заключении брака. Основанием для внесения иностранного гражданина в реестр контролируемых лиц может быть истечение срока временного пребывания или вида на жительство, а также если выявлено незаконное пересечение им государственной границы РФ.

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#запрет
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#мигрант
#права
#автомобиль
#граница
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Новый пакет санкций ЕС позволит изымать у россиян недвижимость
STT: новый пакет санкций ЕС позволит конфисковать у россиян арену Helsinki Hall
28 ноября 2023, 10:25

Фото: iStock/designer491

Готовящийся странами Евросоюза пакет антироссийских санкций позволит им изымать у россиян недвижимость, в числе которой крупнейшая крытая арена в столице Финляндии Helsinki Hall. Об этом сообщает агентство STT.
Отмечается, что речь идёт о двенадцатом пакете санкций в отношении России. Один из его пунктов позволит конфисковать недвижимость, которая принадлежит российским предпринимателям. 

В частности речь идёт об изъятии ледовой арены Helsinki Hall в финской столице, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. 

По данным агентства, такие меры могут быть связаны с тем, что в настоящее время право владения на объект «заморожено» из-за санкционных ограничений, наложенных на российских бизнесменов. 

В мэрии Хельсинки ранее заявляли, что арена является единственной крупной площадкой в городе. Однако из-за временных трудностей, она не может принимать исполнителей и гостей, что сказывается на культурной отрасли всей Финляндии. 

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#недвижимость
#санкции
#евросоюз
#россия
#финляндия
#предприниматели
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РИА: После продления перемирия очевидцы сообщили о стрельбе в секторе Газа
28 ноября 2023, 09:30

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

После объявления продления перемирия с Израилем в секторе Газа слышны звуки стрельбы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
По информации СМИ, над северной частью анклава продолжают летать военные самолёты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в то время как в самой Газе очевидцы слышат звуки стрельбы. 

Напомним, вчера МИД Катара сообщил, что стороны конфликта договорились о продлении перемирия до 30 ноября. 28 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени) между Израилем и ХАМАС стартовало продление гуманитарной паузы.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ​ЦАХАЛ продолжит проведение ​боевых действий после ​гуманитарной паузы и будет бороться до полного уничтожения движения ХАМАС.

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#самолёты
#стрельба
#конфликт
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Стала известна цена, которую Финляндия заплатит за закрытие КПП на Границе с РФ
Володин: Закрытие КПП на границе с РФ обойдётся Финляндии в три миллиарда евро
28 ноября 2023, 08:42

Фото: kremlin.ru

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, об этом спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.
«Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка 3 миллиардов евро. Опуская железный занавес на востоке, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться», - прокомментировал ситуацию Володин. 

Напомним, сперва власти Финляндии заявили о закрытии четырёх контроль-пропускных пунктов на границе с РФ. Недоступными должны были оказаться КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. При этом, сообщалось, что эти ограничения будут действовать до  18 февраля 2024 года.

Однако, позже финский премьер-министр Петтери Орпо подтвердил информацию о том, что на Финляндия приняла решение о закрытие всех КПП на границе с Россией, кроме одного – самого северного КПП Раджа-Йоосеппи. В настоящий момент это единственный путь для пересечения российско-финской границы.

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#евро
#закрытие
#контроль
#ограничения
#финляндия
#рф
#вячеслав володин
#граница
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В Британии выступили с неожиданным заявлением о Соединенных Штатах
Бывший премьер Британии Трасс: Мир нуждается в глобальном лидерстве США
28 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/mrrobotonur07

Мир нуждается в глобальном лидерстве Соединенных Штатов Америки, с таким заявлением выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей статья для The Wall Street Journal.
«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», - прокомментировала ситуацию Трасс. 

В то же время, автор статьи выразила надежду, что следующим главой США станет представитель республиканской партии. Напомним, нынешний американский лидер Джозеф Байден – представитель демократов. 

Напомним, ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Байден больше не в состоянии управлять страной. По его словам, 81-летний президент представляет реальную угрозу для безопасности страны. 

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#сша
#мир
#джозеф байден
#нато
#великобритания
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Продление гуманитарной паузы в секторе Газа вступило в силу
28 ноября 2023, 08:09

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

В секторе Газа продлили гуманитарную паузу, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, перемирие между Израилем и ХАМАС стартовало 24 ноября в пятницу. Тогда сообщалось, что при согласии обеих сторон гуманитарная пауза может быть продлена.

27 ноября МИД Катара сообщил о достижении договоренности между конфликтующими о продлении перемирия до 30 ноября.

28 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени) гуманитарная пауза между палестинским движением ХАМАС и армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) было продлено.

В рамках перемирия, стороны обмениваются пленными и заключенными, которых сопровождает организация Красный Крест. Также в этот период в Газу заезжают грузовики с продовольствием, медикаментами и топливом.

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#сектор газа
#израиль
#хамас
#армия
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Представитель МККК заявил о странном размещении заложников ХАМАС
МККК: ХАМАС размещает заложников в зоне боевых действий в Газе
28 ноября 2023, 07:19

Фото: iStock/nito100

Движение ХАМАС удерживает заложников прямо в зоне боевых действий в секторе Газа директор Регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони, в интервью для «РБК».
«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично», - объяснил Карбони.

По его словам, во всех остальных конфликтах, участие в которых принимали представители Красного Креста, для заложников ​выделялось безопасное место. Здесь же пленные находятся, буквально, в радиусе боевых действий, что значительно осложняет работу организации, подчеркнул Карбони. 

Он также выразил сожаление из-за позиции Израиля, который отказался предоставлять доступ к палестинским пленным, если ХАМАС не предоставит доступа к израильским. 

При этом, он не стал раскрывать условия содержания ​пленных ​Израиля и ХАМАС. По его словам, эта информация является конфиденциальной.

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Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа

Тайский премьер Тхависин подтвердил освобождение 12 заложников из сектора Газа
 
#пленные
#заложники
#израиль
#сектор газа
#конфликт
#палестина
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Китайский политик Биньхуа: Независимость Тайваня означает войну
28 ноября 2023, 06:53

Фото: iStock/Rich Townsend

Китай не допустит сепаратистских действий Тайваня, направленных на независимость острова, об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, его цитирует CGTN.
«Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», - прокомментировал ситуацию Биньхуа. 

По его словам, правительство КНР настроено на мирные шаги, которые приведут к урегулированию отношений между китайским государством и островом. Однако, Китай примет меры в случае явной сепаратистской деятельности со стороны Тайваня, направленной на полный разрыв отношений между ними. 

Биньхуа также призвал жителей Тайваня осудить сепаратистов, выступающих за полное отсоединение острова и присоединиться к тем, кто поддерживает целостность Тайваня и Китая.

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