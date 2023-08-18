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Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. Об этом сообщает BILD.
По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок.
По информации BILD, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.
Напомним, ранее США вели переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими государствами о создании альтернативных путей экспорта зерна после прекращения действия зерновой сделки. Сообщается, что план, который поддерживают США, предусматривает к октябрю экспорт четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.
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По информации BILD, новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.
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Екатерина Коршунова