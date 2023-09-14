Россия унизила весь коллективный Запад на саммите G20

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По результатам саммита G20 стало ясно, что никто не расценивает спецоперацию на Украине как «проявление российской агрессии», об этом пишет профессор социологии Фрэнк Фуреди для издания Spiked.
«Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели», - прокомментировал ситуацию Фуреди.
Профессор также отметил, что старый миропорядок, построенный на безграничном влиянии США, рушится, и спасти его уже вряд ли удастся.
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Евгения Парфентьева