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Россия уже на данном этапе вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет существования региона в её составе. Об этом РИА Новости сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину вступления в состав РФ.
Алексеенко отметил, что в Херсонской области со времён СССР не было такого масштабного строительства школ, детский садов, объектов городской инфраструктуры, включая автодороги и коммунальные системы.
Также глава правительства региона подчеркнул, что добиться таких результатов удалось благодаря программе социально-экономического развития, которую разработали на несколько лет вперёд по поручению президента Владимира Путина.
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Алексеенко отметил, что в Херсонской области со времён СССР не было такого масштабного строительства школ, детский садов, объектов городской инфраструктуры, включая автодороги и коммунальные системы.
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Анастасия Чинкова