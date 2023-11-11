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Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД

МИД: обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны
11 ноября 2023, 13:04
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Об этом говорится на сайте МИД России.

Захарова отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Она также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

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#вооружение
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#захарова
#рф
#сша
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Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе
11 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/IherPhoto

Продвижение частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было остановлено в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в городе Газа. Ранее сообщалось, что из-за ожесточенных в непосредственной близости от здания больницы персонал не может покинуть ее даже для захоронения убитых.
По сообщению информационного агентства Tasnim, бойцы палестинских формирований дали отпор израильским военным на пяти направлениях в главном городе анклава. ХАМАС создал достаточно крепкую линию обороны, а также совершает неожиданные вылазки из подземных лабиринтов, большая часть которых по-прежнему под контролем боевиков. Сообщается также, что некоторые подразделения ЦАХАЛ попали в засаду, в результате чего понесли потери убитыми и ранеными.

В медицинском комплексе «Аш-Шифа», в районе которого идут наиболее ожесточенные бои, полностью отключено электричество. Аварийную подачу электроэнергии частично удалось восстановить только в отделении неотложной помощи больницы.

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#электричество
#больницы
#сектор газа
#израиль
#хамас
#армия
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Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане
11 ноября 2023, 11:46

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение «Талибан»)* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Медведев пояснил, что ситуация действительно изменилась, когда из региона ушел тот, «кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны». Зампред Совбеза РФ добавил, что в Мексике ситуация с наркотиками остается прежней.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. Талибы регулярно посещают Москву, однако большая часть международного сообщества до сих пор не признает их правительство.

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#афганистан
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В США сделали неожиданное заявление о российской армии
Рамасвами: США могут исчезнуть после столкновения с Россией
11 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Aquir

США следует приложить все силы для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией и Китаем. Такой масштабный конфликт может привести к тому, что страна просто перестанет существовать.
Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эвире телеканала PBD Podcast. Политик подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет таких оборонительных и наступательных возможностей в космосе, какими обладают Россия и Китай. Эти страны имеют развитые и мощные военно-космические силы, которые дадут им преимущество, если США ввяжутся в третью мировую войну, а Москва и Пекин объединятся, считает он.

Рамасвами также с грустью сообщил, что в настоящее время страна, которой он рассчитывает руководить, находится в крайне слабом и уязвимом положении как в военной, так и в экономической области. Возможно, впервые за долгое время Россия превосходит США в военном отношении, заключил политик, приведя в пример российские гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватить американскими средствами ПВО.

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#сша
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#китай
#страны
#ракеты
#пво
#президент
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ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС
11 ноября 2023, 10:54

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные захватили 11 укрепленных военных позиций радикалов в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В пресс-службе также добавили, что военно-морские силы Израиля совершили атаку на строения и склады, которые используются ХАМАС. Атака на подземный туннель ​возле школы в секторе Газа была совершена с помощью ​беспилотников.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#министр
#атака
#сектор газа
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В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы
DE: построенная для борьбы с Россией подлодка Одейшес гниет рядом с металлоломом
11 ноября 2023, 10:33

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа «Астьют Одейшес» простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщает Daily Express.
В материале статьи сообщается, что в этом году «ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море», что свидетельствует о серьезной опасности. Сообщается, что «Одейшес» находится рядом с металлоломом, так как отсутствуют свободные сухие доки для ремонта.  В ВС Великобритании пояснили, что атомная подлодка «Одейшес» не в скором времени сможет вернуться в море.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании присоединилось к антироссийским странам и планирует создать «трибунал» против России по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль. 

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#британия
#судно
#флот
#россия
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«Пора на выход». СМИ рассказали об участи Зеленского, уготованной ему Западом
Asia Times: Запад уберет Зеленского из-за провалов ВСУ
11 ноября 2023, 09:51

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Западные союзники сместят украинского президента Владимира Зеленского. Причина этого — провал контрнаступления ВСУ и в целом неспособность добиться каких либо успехов в противостоянии с Россией.
Об этом пишет бывший помощник министра обороны США Стивен Брайен в своей аналитической статье для издания Asia Times. Он уверен, что у украинского лидера есть только два варианта, которые, впрочем, дадут одинаковый результат. Первый — проведение выборов в марте будущего года, как это планировалось ранее. Тогда его просто сменят политическими методами. Если же Зеленский будет сопротивляться, его просто уберут с помощью очередной цветной революции, в проведении которых так поднаторели американские политтехнологи и которая будет сродни очередному Майдану.

Брайен отмечает, что лидеры Запада начинают понимать, что Украина неспособна одержать верх в военном конфликте с Россией. ВСУ терпят одно поражение за другим, а поставляемую западную технику уничтожают бойцы российских Вооруженных сил. Наилучшим исходом как для самой Украины, так и для США, стали бы мирные переговоры с Москвой, заключил эксперт.

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Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
11 ноября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/ffikretow

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября. На этой встрече глава Белого дома намерен поднять вопрос о роли Китая в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.
По сообщению издания Politico, Байден собирается провести с китайским лидером «жёсткий разговор». Подобная формулировка кажется странной, так как Си Цзиньпин совсем не кажется человеком, готовым терпеть какую-либо жесткость от престарелого президента США. Однако в публикации сказано, что тот все же попытается убедить Пекин повлиять на Иран и пресечь попытки исламского государства вмешаться в палестино-израильский конфликт.

Наверняка Байден на переговорах не обойдет вниманием Тайвань и Украину. Источник издания отмечает, что американская администрация стремится к некоей перезагрузке отношений с КНР, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Однако, как отмечается в материале, пока неясно, допускает ли Пекин улучшение взаимоотношений с США, ставшие очень напряженными в последние годы.

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#сша
#конфликт
#администрация
#иран
#байден
#китай
#встреча
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Назван возможный срок появления гиперзвука у США
Полковник Матвийчук допустил появление гиперзвука у США через пять-семь лет
11 ноября 2023, 06:57

Фото: istockphoto.com/grynold

По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, США смогут разработать гиперзвуковое оружие только в конце текущего десятилетия, пишет «Лента.ру».
Он отметил, что американцы признались в отставании на пять-семь лет и нуждаются в этом времени для полного внедрения гиперзвуковых технологий. Матвийчук подчеркнул, что Россия следит за успехами США в этой области и готовится к развертыванию комплекса С-500, способного перехватывать суперзвук на скорости до 15-20 махов.

Даже будущие разработки, которые могут появиться у США в ближайшие 10-15 лет, уже находятся под контролем и могут быть нейтрализованы, если такое оружие будет внедрено. Главной трудностью для США, по словам эксперта, является создание мощного двигателя, способного развивать гиперзвуковые скорости.

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#сша
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#заявление
#ракеты
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Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»
Актера из «Реальных пацанов» Наумова внесли в базу украинского «Миротворца»
11 ноября 2023, 06:32

Фото: istockphoto/JARAMA

Актера Николая Наумова, известного своим участием в сериале «Реальные пацаны», внесли в базу данных «Миротворец» Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
По данным канала, решение о включении артиста в список было принято после показа финального эпизода сериала. В заключительной серии персонажи посетили госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из военнослужащих, принимавших участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, сценарий не был предоставлен солдатам, и они, не имея его, делились перед камерой реальным опытом участия в боевых действиях.

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#беженцы
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