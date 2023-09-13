Россия выразила протест Азербайджану

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Россия выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за непризнания выборов в новых российских регионах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что власти Азербайджана должны уважительно относиться к территориальной целостности России, если в ответ требуют того же.
Ранее МИД Азербайджана в пресс-релизе заявил, что новые территории России признаются мировыми державами исключительно как территории Украины, поэтому проведение выборов не имеет юридической силы.
Кроме того, осудила выборы в новых регионах России и НАТО, поскольку, по мнению представителей альянса, это «нарушение международного права».
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Ранее МИД Азербайджана в пресс-релизе заявил, что новые территории России признаются мировыми державами исключительно как территории Украины, поэтому проведение выборов не имеет юридической силы.
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Анастасия Чинкова