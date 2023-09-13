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Россия выразила протест Азербайджану

Захарова: Россия протестует из-за непризнания Баку выборов в новых регионах РФ
13 сентября 2023, 11:36
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия выступила с демаршем перед Азербайджаном из-за непризнания выборов в новых российских регионах. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что власти Азербайджана должны уважительно относиться к территориальной целостности России, если в ответ требуют того же.

Ранее МИД Азербайджана в пресс-релизе заявил, что новые территории России признаются мировыми державами исключительно как территории Украины, поэтому проведение выборов не имеет юридической силы.


Кроме того, осудила выборы в новых регионах России и НАТО, поскольку, по мнению представителей альянса, это «нарушение международного права».

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#россия
#азербайджан
#украина
#выборы
#мид рф
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Захарова рассказала о включении Навального* в сделку по обмену заключёнными с США
Захарова: сообщения об обмене Навального* на заключённых из США – спекуляция
13 сентября 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения о возможном включении Алексея Навального* в обмен заключённых с США. Об этом она заявила во время брифинга в ходе Восточного экономического форума.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что российского политического и общественного деятеля Алексея Навального* могут включить в обмен заключёнными с США.

Захарова подчеркнула, что это явная спекуляция, которая не требует официального комментария.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его судили по шести уголовным делам: о создании экстремистской организации, финансировании экстремизма, создании НКО, посягающей на права граждан, реабилитации нацизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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*внесён в список террористов и экстремистов на территории РФ
#мария захарова
#россия
#сша
#мид рф
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Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о о слабом интеллекте китайцев
13 сентября 2023, 11:38

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

МИД Китая потребовал разъяснений украинских властей по поводу заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.
Мао Нин высказалась, что Китай занимает ключевую позицию по конфликту Украины с Россией и посоветовала Подоляку выработать «правильное отношение». Слова представителя МИД доступны на официальном сайте МИД КНР. 

Напомним, что Подоляк в интервью украинской журналистке назвал Китай и Индию «не способными просчитывать и анализировать последствия собственных решений», так как страны сотрудничают с Россией в бизнесе, а не поддерживают Украину. 

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#китай
#мид
#украина
#страны
#интервью
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МИД РФ: Информация о подготовке Россией госпереворота в Армении является ложью
13 сентября 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В некоторых зарубежных СМИ получила распространение информация о том, что Россия якобы готовит в Армении государственный переворот и хочет отстранить от власти премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Официальный представитель МИД РФ назвала подобные измышления «вбросом».
Во время брифинга в рамках Восточного экономического форума дипломат также назвала ложью сообщение о переброске на территорию республики трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Она отметила, что Армения — не такая уж большая и густонаселенная страна, чтобы перемещение такого количества вооруженных людей осталось незамеченным.

Мария Захарова причислила информацию о подготовке Россией госпереворота, распространяемую СМИ недружественных стран, к разряду очередной мифологии. Представитель МИД также сослалась на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который охарактеризовал данную информацию как «бред сивой кобылы».






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#мид
#сми
#мария захарова
#армения
#дипломат
#вагнер
#чвк
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Франция не извинилась перед Россией за недопуск журналистов на пресс-конференцию Макрона
Захарова: Франция не извинилась за недопуск журналистов на выступление Макрона
13 сентября 2023, 11:06

Фото: iStock/SimonLukas

Власти Франции не извинились за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента страны Эммануэля Макрона в Индии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что на пресс-конференцию французского президента, которая проходила на полях саммита G20 в Нью-Дели, не пустили корреспондентов РИА Новости и журналистку Екатерину Надольскую. После этого инцидента российское ведомство запросило извинений у Франции. Захарова отметила, что такое отношение к россиянам рассматривается как расизм и дискриминация по национальному признаку.

По словам официального представителя МИД РФ, извинения так и не поступили.
Захарова отметила, что этот инцидент можно было бы посчитать случайностью, если бы он произошёл впервые. Однако такие ситуации, спровоцированные французской стороной, уже ранее происходили.

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#франция
#россия
#журналисты
#мид рф
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Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией
13 сентября 2023, 10:57

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор во время разговора с YouTube-каналом Judging Freedom высказал мнение, что учения НАТО в Черном море опасны потенциальной войной с Россией.

Полковник армии США в отставке сравнил Черное море для России по важности с Карибским морем для Соединенных Штатов. 

«Если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать», — высказался эксперт.

Напомним, что С 11 по 15 сентября Военно-морские силы США и Румынии проводят учения в дельте Дуная и Черном море. Участие в учениях примут и другие страны, а именно Украина, Болгария, Великобритания, Турция и Франция.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинские солдаты предпочитают плен убийственному штурму. Бойцы ВСУ не желают исполнять приказы командиров, гарантирующих их смерть. 

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#сша
#россия
#море
#учения
#чёрное море
#нато
#всу
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Экс-президент Молдавии Додон осудил депортацию российского журналиста Денисова
13 сентября 2023, 10:49

Фото: РИА Новости/Sputnik

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон осудил депортацию российского журналиста, руководителя Sputnik Виталия Денисова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии депортируют руководителя Sputnik Виталия Денисова. Ему запретили въезжать на территорию государства в течение 10 лет. При этом, прибывшие к нему в квартиру в Кишинёве сотрудники миграционной службы запретили собрать вещи и забрать домашних животных.

По словам Додона, антироссийская политика нынешнего президента республики Майи Санду, а также правящей партии «Действие и солидарность» в итоге негативно скажется на самих молдаванах. Согласно проведённым опросам, большая часть населения страны желает, чтобы Молдавия и Россия продолжали сотрудничать и развивать дружественные отношения.

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#россия
#молдова
#журналист
#политика
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Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры
13 сентября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет.
Переговоры длились больше двух часов. Лидеры государств позже примут участие в официальном обеде, который Владимир Путин устраивает в честь северокорейского гостя.

Напомним, что в рамках встречи Ким Чен Ын выразил поддержку в сторону проведения СВО  на территории Украины. По словам северокорейского лидера, Россия участвует в священной борьбе по защите суверенитета государства. 

Также, по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, лидеры не собираются подписывать какие-то документы по итогам сегодняшних переговоров. 

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#россия
#владимир путин
#кндр
#рф
#переговоры
#ким чен ын
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Военкор США Ланкастер озвучил, что Донбасс считает себя частью России
13 сентября 2023, 10:16

Фото: РИА Новости / Сергей Батурин

Американский независимый журналист Патрик Ланкастер, в прошлом военнослужащий ВМС США, в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Донбасс считает себя частью России.
Военкор сообщил, что во время общения с жителями Донецка, Ланкастер выражал мнение Запада, о том, что эти территории принадлежат Украине, но в ответ все утверждали, что они являются частью России.

«Это просто факт, нравится это Западу или нет», —  высказался журналист.
Ланкастер также рассказал, что в Единый день голосования, 10 сентября, украинская армия постоянно обстреливала город и областные населенный пункты. 

Напомним, что 5 октября 2022 года  Владимир Путин подписал 4 федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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#город
#днр
#лнр
#рф
#донбасс
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Путин пригласил школьницу поучаствовать в запуске космического корабля
13 сентября 2023, 10:11

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

Президент России Владимир Путин встретился на космодроме Восточный с девятиклассницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой. Российский лидер пригласил школьницу принять участие в запуске пилотируемого космического корабля «Союз МС-24», который запланирован на 15 сентября с космодрома Байконур.
Мария принимала участие в открытом уроке «Разговор о важном», который глава государства проводил для школьников 1 сентября. Тогда она рассказала, что увлекается созданием спутников и участвовала в разработке первого донского спутника, который был запущен недавно. Также девушка по секрету сообщила Владимиру Путину, что участвует в создании первого в России спутника, на котором будет установлен дата-центр с использованием блокчейна. Эта разработка ведется Классическим колледжем Ростова-на-Дону, где учится Мария, совместно с Московским институтом электроники и математики.

«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая, — сказал российский президент. — Мы разговаривали с Юрием Ивановичем Борисовым, главой Роскосмоса, он может взять тебя на Байконур, где стартует пилотируемый корабль. Поедешь?».

Девушка с улыбкой согласилась. Она поделилась яркими эмоциями от посещения космодрома, рассказала, что испытывает чувство настоящей гордости за свою страну и мечтает учиться и развиваться дальше, чтобы двигать вперед отечественную космонавтику. В завершение встречи Владимир Путин подарил Марии стартовый ключ управления пуском ракеты.

«Чтобы ты могла надежно управлять всеми пусками», — сказал президент.

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