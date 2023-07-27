Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки заявил, что Россия выступает за сотрудничество в борьбе с угрозами.
Президент также заявил, что необходимо создать общее информативное пространство, где могла бы демонстрироваться реальная обстановка, без искажения фактов. Он указал на важность транслирования непредвзятой информации о происходящих в мире событиях.
Читайте также:
Путин: Россия может заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
Путин рассказал о преимуществе транспортного коридора «Север - Юг»
Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Анастасия Крестьянова